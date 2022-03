Weinzierl fordert "klare und einheitliche Richtline bei Coronatests"

Beim FC Augsburg wird jeder Spieler täglich auf das Coronavirus getestet. Bei anderen Klubs nicht. Vor der in der Schwebe hängenden Partie gegen die Nullfünfer richtete der Trainer deshalb einen Appell an die Deutsche Fußball Liga.

Bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 rückte das sportliche Geschehen erwartungsgemäß in den Hintergrund. Ob das Spiel wie geplant am Samstag um 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) angepfiffen wird, ist noch nicht final geklärt, nachdem die Gäste am Mittwoch einen Antrag auf Spielverlegung gestellt haben.

"Wir gehen 100-prozentig davon aus, dass wir spielen, wir wissen nichts anderes. Wir wissen auch kein Argument, warum das Spiel abgesagt werden soll", bekräftigte Weinzierl am Donnerstag die Position des FCA, die Sportchef Stefan Reuter bereits am Mittwoch kundtat. Bei allem Verständnis für die schwierige Lage der Mainzer hat Weinzierl mit Blick auf den Terminkalender größere Bedenken, sollte die DFL das zweite Spiel der Rheinhessen nacheinander verlegen. Wegen des neu terminierten Spiels des FSV gegen Borussia Dortmund in der kommenden Woche und der darauf folgenden Länderspielpause könnte die Partie frühestens Anfang April stattfinden.

In Augsburg wird auf freiwilliger Basis mehr getestet

"Dann hätten wir eine englische Woche zwischen den Spielen gegen Wolfsburg und Bayern. Das ist dann definitiv ein Nachteil", fürchtet der 47-Jährige. "Jetzt spielen wir das mal weiter: Was ist, wenn wir dann die 19 Coronafälle haben? Sagen wir dann alle drei Spiele ab und spielen in der Folge im englischen Wochen-Rhythmus bis ans Saisonende? Oder verlegen wir die ganze Saison? So einfach geht das nicht."

Nicht der einzige Wettbewerbsnachteil, der den Augsburgern nach Meinung von Weinzierl im Fall der Fälle droht. Der Niederbayer stört sich an einer aus seiner Sicht zu laschen Richtline bezüglich der Testungen. Seit Beginn dieser Saison sieht das Hygienekonzept der Liga vor, dass nur beim Auftreten von typischen Symptomen ein Test erfolgen muss - vorausgesetzt die betreffende Person kann den höchstmöglichen Impfschutz nachweisen. In Augsburg wird auf freiwilliger Basis dennoch mehr getestet: Alle Spieler, Betreuer und weitere im Lizenzspielerbereich tätigen Personen werden jeden Tag vor Betreten der Kabine getestet, obwohl alle geimpft und geboostert sind. Das wünscht sich Weinzierl als Richtlinie für alle Klubs.

"Aus der Erfahrung mit den anderen Vereinen weiß ich, dass das unterschiedlich gehandhabt wird. In der Schlussphase der Saison gehört das von der DFL einheitlich geregelt, weil es schon Folgen haben kann und es um einen engen Wettbewerb im Abstiegskampf geht. Natürlich haben wir so den möglichen Vorteil, dass wir den positiven Spieler erwischen und keine 19 daraus werden. Dadurch sind uns aber schon viele Spieler irgendwo weggebrochen", erklärte Weinzierl.

Auf Rückfrage des kicker erklärte der FSV Mainz 05, ebenfalls "regelmäßig" zu testen. Unter anderem seien vor dem Spiel bei Union Berlin alle Spieler negativ getestet worden - wenige Tage nachher folgten die in Summe 20 positiven Tests.