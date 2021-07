Weinzierl baut auf Olympioniken Uduokhai: "Wir brauchen ihn definitiv"

Durch das Aus der deutschen Olympiamannschaft entspannt sich der personelle Engpass in der Abwehr des FC Augsburg. Stammkraft Felix Uduokhai kehrt rechtzeitig zurück. Trainer Markus Weinzierl macht deutlich, dass er auf den Innenverteidiger baut und ihn nicht abgeben will.

Fixpunkt in der Augsburger Defensive: Felix Uduokhai. AFP via Getty Images

Mit einem 1:1 gegen die Elfenbeinküste endete für die DFB-Auswahl mit den Augsburgern Uduokhai und Marco Richter am Mittwoch der Traum von einer Olympia-Medaille. Nach der Rückreise und ein paar Tagen Erholung steigen beide Spieler beim FCA ins Training ein und stehen somit im ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Oberligist Greifswald am 7. August zur Verfügung. "Ich hätte ihnen ein Weiterkommen gewünscht, aber als Trainer bin ich froh um diese Optionen", sagt Markus Weinzierl.

Ich hätte ihnen ein Weiterkommen gewünscht, aber als Trainer bin ich froh um diese Optionen. Markus Weinzierl

Vor allem die frühzeitige Rückkehr von Uduokhai entspannt die Lage. Im Abwehrzentrum gingen dem FCA zuletzt die Alternativen aus. Reece Oxford (Meniskus-OP) und Tobias Strobl (Bänderverletzung) fehlen aufgrund von Blessuren. Kevin Danso stellte die Arbeit ein, um einen Wechsel zu erzwingen, und ist keine Option mehr.

Uduokhai ein Fixpunkt in der Defensive und Wechselspekulationen

Uduokhai ist für Weinzierl hingegen ein Fixpunkt in der Defensive ein. "Wir brauchen ihn definitiv, er ist gesetzt und wichtig", betont der FCA-Coach. Zuletzt gab es immer wieder Wechselspekulationen um den 23-Jährigen, der nach eigener Aussage früher oder später für einen Topklub spielen möchte. Doch Weinzierl will den bis 2024 gebundenen Verteidiger in diesem Sommer nicht ziehen lassen: "Ein Abschied ist für mich kein Thema."

Poker um Danso bleibt zäh

Uduokhais baldige Rückkehr könnte nun die Bahn frei machen für einen Transfer des weiter krankgeschriebenen Danso - sofern die Ablöse aus Augsburger Sicht stimmt. RC Lens soll das ursprüngliche Angebot dem Vernehmen nach verbessert haben, der Poker zwischen den Klubs entwickelt sich zur zähen Hängepartie. Im Raum steht eine Summe im mittleren bis hohen einstelligen Millionenbereich.