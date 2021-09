Weinzierl bangt um Hahn und Niederlechner

Vor dem Auswärtsspiel in Dortmund am Samstag (15.30 Uhr; LIVE! bei kicker) stehen beim FC Augsburg die Offensivkräfte Florian Niederlechner und André Hahn auf der Kippe. Trainer Markus Weinzierl sieht den FCA gefordert, den desaströsen Auftritt beim 0:3 in Freiburg zu korrigieren.

Einsatz fraglich: Florian Niederlechner und Andé Hahn imago images/osnapix