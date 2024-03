Weinhold und Golla sicher: Nordderby "nie ein normales Bundesligaspiel"

Routinier Steffen Weinhold kennt das Derby aus zwei Perspektiven, der Franke spielte zunächst zwei Jahre für die SG Flensburg-Handewitt und wechselte 2014 dann zum THW Kiel. Sein Nationalmannschaftskollege Johannes Golla ist hingegen mittlerweile eine Flensburger Identifikationsfigur.

"Ich bin jetzt schon zehn Jahre in Kiel, und die zwei Jahre in Flensburg liegen daher schon lange zurück", erklärt der Linkshänder im Interview mit der SG Flensburg-Handewitt und betont: "Das Derby ist nie ein normales Bundesligaspiel. Es ist sowohl für uns in Kiel als auch in Flensburg immer etwas Besonderes."

Allerdings hat der Europameister von 2016 doch einen Unterschied festgestellt. "Persönlich muss ich sagen, dass in der Zeit, als ich in Flensburg war, ich immer das Gefühl hatte, dass das Derby in Flensburg noch extremer wahrgenommen wurde als es in Kiel der Fall ist", so Weinhold.

"Das Spiel an sich ist natürlich ein normales Bundesligaspiel, das ganze drumherum ist aber kein normales Bundesligaspiel. Die ganzen Emotionen, die schon in den Tagen vorher an uns herangetragen werden- schon beim letzten Heimspiel haben unsere Fans den Derbysieg gefordert", betont hingegen Flensburgs Kapitän Johannes Golla.

Auch für die SG-Spieler sei es etwas besonderes, "weil wir wissen, wie viel das unseren Anhängern wert ist und wie viel wir ihnen geben können, wenn wir das Derby siegreich gestalten."

Flensburg drehte Hinspiel in den Schlussminuten

"Ein enger und heißer Kampf" wie im Hinspiel erwartet Weinhold auch vor heimischer Kulisse. Auch Golla glaubt an ein "Spiel an das mit viel Kampf herangegangen wird und wo sicherlich vor allem die Abwehrreihen entscheidend sein werden."

Damals gewann Flensburg in letzter Sekunde mit 28:27. "Da waren natürlich unglaublich viele Emotionen im Spiel. Das ist einfach eine ganz besondere Derbygeschichte, die wir natürlich auch endlich mal auswärts wiederholen wollen", so Golla.