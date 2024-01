Weimann wechselt zu West Bromwich

Andreas Weimann wechselt leihweise bis zum Saisonende von Bristol City zu West Bromwich Albion.

Andreas Weimann wird für den Rest der Saison für West Bromwich Albion auf Torjagd gehen. Der 32-jährige Österreicher wechselt leihweise bis Saisonende innerhalb der englischen zweiten Liga von Bristol City zum Ligafünften. Der Wiener spielt seit Sommer 2018 für Bristol, in den letzen beiden Jahren führte er die Mannschaft sogar mehrmals als Kapitän aufs Feld.

Trotzdem lief es für den Stürmer bei seinem Stammverein zuletzt nicht nach Wunsch. In 21 Spielen in dieser Saison konnte Weimann nur ein Tor und einen Assist beisteuern. Diese Statistik will er jetzt bei West Brom aufbessern.