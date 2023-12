Weil sechs Sekunden fehlten: Leipzig legt Einspruch gegen Pleite in Eisenach ein

Hat die Niederlage des SC DHfK Leipzig bei Aufsteiger ThSV Eisenach sportrechtliche Konsequenzen? Die Sachsen haben am Montag zumindest Einspruch gegen die Wertung des Spiels eingelegt.

Mit sechs Toren hatten die Leipziger am Freitagabend bereits geführt, die Sachsen schienen ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Die "Heimmacht" Eisenach bewies aber Moral und drehte den Spieß kurz vor Schluss noch um. Das 25:24 (11:12) bedeutete immens wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Doch hat der vierte Saisonsieg - der vierte vor heimischen Publikum - des ThSV wirklich Bestand?

Es droht seit Montag ein sportrechtliches Nachspiel. Nach dem verlorenen Ostduell haben die Leipziger offiziell Protest gegen die Spielwertung eingelegt. Was war passiert? Der SC DHfK moniert den Umgang mit seiner letzten Auszeit in der vorletzten Spielminute. Wie Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther schildert, war die Spieluhr für sechs Sekunden weitergelaufen. "Die Nettospielzeit in Eisenach hat nicht 60 Minuten betragen, sondern nur 59:54 Minuten", hadert Günther, mittlerweile seit 17 Jahren im Verein.

Bei abgelaufenen 58:49 Minuten nahm Leipzig die Auszeit, bei der Fortsetzung des Spiels stand die Uhr dann aber offenbar bei 58:55 Minuten. Leipzig gelang mit dem letzten Angriff zwar noch der Ausgleich, doch dieser fiel erst nach Ertönen der Schlusssirene, weswegen ihm die Anerkennung korrekterweise verwehrt wurde.

Wiederholungsspiel steht im Raum

Noch am Wochenende sichteten die Leipziger das Videomaterial und kamen überein, dass Protest gegen die Spielwertung eingelegt wird. Ein HBL-Sprecher bestätigte dem MDR inzwischen, dass der Einspruch sorgfältig geprüft werde. Eine konkrete Frist, bis wann das DHB-Sportgericht eine Entscheidung getroffen haben muss, gebe es nicht. Laut HBL könnten wenige Tage oder aber zwei bis drei Wochen ins Land ziehen. Sollte Leipzig Recht bekommen, steht auch ein Wiederholungsspiel im Raum.

"Wer den Ausgang des Spiels mitverfolgt hat, der hat gesehen, dass mit ein bis zwei Sekunden mehr auf der Uhr, wir eine realistische Chance gehabt hätten, mit einem Unentschieden rauszugehen", stellt Günther klar. Der Manager habe auch Eisenach von den rechtlichen Schritten informiert und betonte, dass es keine persönliche Sache gegenüber dem ThSV sei.

Für Eisenach waren die Punkte acht und neun überlebenswichtige, Leipzig hätte im Falle eines Unentschiedens 16:16 Punkte auf dem Konto gehabt.