"Weil mehr als nur ein Tor rumlag": Kwasniok hadert mit Chancenverwertung

Trotz bester Chancen blieb der SC Paderborn gegen Fürth ohne eigenen Treffer und setzte so den Jahresauftakt in den Sand. Für Trainer Lukas Kwasniok eine vermeidbare Niederlage.

Mit drei Ligasiegen zum Jahresende hatte sich der SC Paderborn an die Aufstiegsplätze in der zweiten Liga herangeschlichen. Zum Jahresauftakt gab es im Verfolgerduell mit der SpVgg Greuther Fürth allerdings einen Rückschlag. Ein Dämpfer, der zwar schnell erklärt ist, allerdings auch vermeidbar gewesen wäre. "Wir haben die Dinger nicht gemacht, und der Gegner hat einfach einen überragenden Torhüter gehabt. Er hat den Fürthern heute den Sieg mit nach Hause genommen", sagte SCP-Trainer Lukas Kwasniok bei "Sky".

In der Tat erwischte Kleeblatt-Keeper Jonas Urbig einen Sahnetag, der ihm nicht nur die kicker-Note 1 einbrachte, sondern am Ende auch bedeutete, dass die Fürther nach dem 1:0-Auswärtssieg erster Verfolger des Hamburger SV sind. Paderborn hingegen hat nun schon sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

SCP lässt dickste Chancen aus

Chancen gab es auf Seiten der Hausherren genug. Verlorene Eins-gegen-eins-Duelle mit Urbig, Klärung auf der Linie, Aluminium-Pech - es war alles dabei. Am Ende schafften es die Paderborner trotz eines Expected-Goals-Wertes von 3,08 (Fürth 1,61) nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Auch nicht, als sich in Minute 78 die wohl beste Chance auf einen Torerfolg bot.

Adriano Grimaldo wurde im Strafraum gefoult, allerdings scheiterte auch er am erneut glänzend reagierenden Urbig, der auch den Nachschuss parierte. "Wahrscheinlich zu schlecht geschossen oder zu gut gehalten", analysierte der Angreifer, der sich aber auch gleich entschuldigte: "Letztendlich tut es mir leid für die Mannschaft." Ein verwandelter Strafstoß hätte nämlich das 1:1 bedeutet. "Dann kriegen wir nochmal einen Schwung und können aufs 2:1 drücken, so ist es extrem bitter."

So entschied am Ende ein schnell vorgetragener Angriff der Fürther die Partie. Beim Steckpass von Robert Wagner auf Torschütze Armindo Sieb sah die neu formierte Dreierkette der Paderborner nicht gut aus. Das erkannte auch Kwasniok: "Da müssen wir sicherlich mitlaufen nach dem unnötigen Ballverlust." Dennoch wäre "trotz dieser einen Aktion" der vierte Sieg in Serie möglich gewesen: "Weil mehr als nur ein Tor rumlag. Da waren schon zwei, drei Tore, die du heute erzielen musst."

Duplizität der Ereignisse gegen Fürth

Am Ende blieb der SCP aber zum zweiten Mal in dieser Saison in der Liga ohne Torerfolg. Bislang gelang nur am ersten Spieltag kein Treffer. Gegner damals war ebenfalls die SpVgg Greuther Fürth (0:5).

Vom eingeschlagenen Weg will man sich in Paderborn aber auch durch die Niederlage nicht abbringen lassen. "Wir haben sehr viele Projekte hier und wollen besser werden nach und nach", so Kwasniok, und auch Grimaldi betonte: "Nur weil man ein Spiel verliert, heißt es nicht, dass man auf einem falschen Weg ist."

Geldstrafe wegen Pyrotechnik

Außerdem wurde bekannt, dass die Ostwestfalen wegen zweier Fälle von unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger mit zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 30.300 Euro belegt wurden. Das verkündete der DFB am Montag. Davon kann der Verein bis zu 10.100 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem deutschen Fußballbund bis zum 31. Juli 2024 nachzuweisen wäre.

Die Vorfälle am 14. Spieltag in Elversberg und bei der 1:3-Pokalniederlage in Leverkusen nahm der "Verein zum Anlass, um sich erneut in aller Deutlichkeit von Pyrotechnik zu distanzieren. Dieses Fehlverhalten fügt dem SCP07 nicht nur wirtschaftlichen Schaden zu, sondern schadet auch dem Ansehen des Clubs", heißt es in der Meldung.