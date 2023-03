Weil Mbappé Kapitän wird: Erwägt Griezmann Rücktritt aus der Nationalelf?

Kylian Mbappé wird aller Voraussicht nach neuer Kapitän der französischen Nationalmannschaft. Antoine Griezmann ist darüber einem Bericht zufolge enttäuscht - und erwägt sogar einen Rücktritt.

Seit zuerst Amtsinhaber Hugo Lloris und kurz darauf auch sein Stellvertreter Raphael Varane ihre Karrieren in der französischen Nationalmannschaft für beendet erklärt hatten, war eine Art Wettrennen unter Teamkollegen ausgebrochen: Wer wird neuer Kapitän des Vize-Weltmeisters? Die ausgemachten Favoriten: Kylian Mbappé und Antoine Griezmann.

Bereits unmittelbar nach Varanes Rücktritt hatte "L'Equipe" berichtet, dass Coach Didier Deschamps klar in Richtung Mbappé tendiere. Nun soll die Entscheidung der Zeitung zufolge gefallen sein und der 24 Jahre alte PSG-Angreifer die Equipe Tricolore beim Länderspiel gegen die Niederlande am Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), dem ersten Auftritt seit dem verlorenen WM-Finale gegen Argentinien, mit der Binde am Arm auflaufen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Griezmann, der sich große Hoffnungen auf das Amt gemacht hatte, soll die Entscheidung laut einem Bericht von "Le Figaro" enttäuscht aufgefasst haben. Statt eines Geschenks zum 32. Geburtstag, den Griezmann am Dienstag feierte, sei ein Traum zerplatzt. Er habe demzufolge im Trainingszentrum der Mannschaft "keinen Hehl aus seiner Trauer gemacht", heißt es.

Die Enttäuschung des Atletico-Angreifers soll sogar so groß sein, dass er nun seine Zukunft in der Nationalmannschaft überdenken will. Ursprünglich habe Griezmann mindestens bis zur EM 2024 - idealerweise mit der Binde am Arm - weiterspielen wollen, nun hege er allerdings sogar Rücktrittsgedanken. Die beiden Länderspiele gegen die Niederlande sowie in Irland (Montag, 20.45 Uhr) wolle er aber noch abwarten, danach soll eine Entscheidung fallen.