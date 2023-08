Weil die linke Hand nicht hält: Flohé verpasst Halbfinale hauchdünn

Yannick Flohé verpasste das große Ziel Boulderfinale bei der WM in Bern. Der DAV-Athlet legte einen starken Auftritt hin, hatte aber zweimal großes Pech.

Hauchdünn am Finale vorbeigeklettert: DAV-Athlet Yannick Flohé. DAV

Als Yannick Flohé beim dritten von insgesamt vier Boulderproblemen kurz vor dem Topgriff ganz langsam aus der Wand kippte, schien ihm klar, dass es das gewesen sein dürfte mit dem Finaleinzug. Wutentbrannt kickte der 23-Jährige sein mitgebrachtes Handtuch im hohen Bogen von der Schaumstoff-Matte und verschwand genervt in der Isolationszone.

Das Gefühl sollte den Essener nicht trügen. Ein drittes Top wäre das sichere Ticket für das WM-Finale der besten sechs Boulderer gewesen, so blieb Flohé in der Endabrechnung bei zwei Tops und vier Zonengriffen stehen und verpasste aufgrund der zu viel benötigten Versuche sein großes Ziel.

Nur leichtes Greifen, kein Zupacken

Umso bitterer war dies für Flohé, der nach starkem Start in die diesjährige Bouldersaison in den vergangenen Wochen beim Lead etwas schwächelte, weil er auch beim zweiten Boulderproblem einer der ganz wenigen Athleten war, der in Reichweite des Topgriffs kam.

Selbst die beiden Finalisten Mejdi Schalck aus Frankreich und Dohyun Lee aus Südkorea fuhren bei der zweiten Route eine Null ein, also auch keinen Zonengriff. Flohé indes hatte einmal eine Hand kurz am Topgriff, ein weiteres Mal sogar beide Hände dran, aber die linke eben nicht lange genug, so dass es nicht gewertet wurde.

Wieder Platz 17: Megos überzeugt dennoch

Alex Megos musste als 17. der Qualifikation schon recht früh ran und holte mit zwei Tops und drei Zonen ein für ihn sehr gutes Ergebnis ab. Dass der 29-jährige Erlanger mit diesem Resultat auf Platz 17 von 20 Startern landete, zeugt von der immensen Leistungsdichte im Feld.

Trotz Platz 17 im Boulder-Halbfinale ein guter Auftritt: Alex Megos DAV

Oder davon, dass das erste und letzte der insgesamt vier Boulderprobleme von den Routensettern zu "leicht" geschraubt waren, denn die große Mehrheit der Athleten holten sich hier ihre gewerteten Topgriffe ab, so dass von Platz 6 bis 17 die Anzahl der Versuche über das Ranking entschied.

Ausrufezeichen von Anraku

Der dritte DAV-Athlet im Halbfinale, Max Kleesattel, hatte sich hauchdünn für diese Runde qualifiziert und durfte damit eröffnen. Allerdings musste der 24-Jährige aus Schwäbisch-Gmünd hier seine Grenzen anerkennen, denn am Ende schaffte er es wie zum Beispiel auch Brixen-Sieger Toby Roberts aus Großbritannien zu keinem Topgriff und wurde damit als Zwanzigster Letzter.

Ein Ausrufezeichen dagegen setzte der erst 16-jährige Sorato Anraku. Das "Wunderkind" aus Japan war der einzige Halbfinalist, der alle vier Boulderprobleme toppte und damit seinem Status als Titelfavorit mehr als gerecht wurde.

Halbfinal-Ergebnis und Starterfeld des Boulder-Finals

1. Sorato Anraku (Japan) - 4 Tops, 4 Zonen, 11 Versuche für 4 Tops, 5 Versuche für 5 Zonen

2. Mickael Mawem (Frankreich) - 3T, 4Z, 7, 8

3. Kokoro Fujii (Japan) - 3T, 4Z, 10, 6

4.Mejdi Schalck (Frankreich) - 3T, 3Z, 8, 6

5. Dohyun Lee (Südkorea) - 3T, 3Z 10, 8

6. Nicolai Uznik (Österreich) - 2T, 4Z, 2, 7

*gewertet wird nach Anzahl Tops, Zonen und dann nach Anzahl für Versuche zu Tops und Zonen

Die Wertungen der DAV Athleten

9. Yannick Flohé - 2 Tops, 4 Zonen, 6 Versuche für 2 Tops, 8 Versuche für 4 Zonen

17. Alex Megos - 2T, 3Z, 9, 5

20. Max Kleesattel - 0T, 1Z, 0, 4

bst

