Weil der VfB so oft führt, schaut Dahoud in die Röhre

Die Stammspieler des VfB Stuttgart trumpfen so konstant auf, dass es schwer ist, einen Weg in die erste Elf zu finden. Die besten Chancen für Mahmoud Dahoud zeigte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag auf.

Mit der TSG Hoffenheim hat der VfB Stuttgart noch ein Hühnchen zu rupfen. Weil die Mannschaft des ehemaligen VfB-Trainers Pellegrino Matarazzo am 9. Spieltag Ende Oktober bisher die einzige war, die bei den erstarkten Schwaben in dieser Liga-Saison gewinnen konnte. Selbst Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen spielte am Neckar "nur" 1:1.

Darum ging es Stuttgarts jetzigem Trainer Sebastian Hoeneß - ehemals Hoffenheim - aber nicht, als er am Donnerstag vor dem sicherlich nicht unkomplizierten Gastspiel beim Tabellen-Siebten am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den doch sehr starken Wunsch äußerte, diese Partie zu gewinnen. Dieser rührte vielmehr daher, dass der Chefcoach für den Erhalt des Flows gerne mit einem Erfolgserlebnis in die anstehende Länderspielpause gehen würde.

Einer von Hoeneß' Mittelfeldspielern, Mahmoud Dahoud, dürfte sich einen Auswärts-Dreier ebenfalls wünschen - aber vielleicht am liebsten einen späten Comeback-Sieg nach Rückstand? Glaubt man seinem Trainer, würde das nämlich die Einsatzchancen des Leihspielers aus Brighton erhöhen.

Dem 28-Jährigen, der künftig für die Nationalmannschaft Syriens auflaufen möchte, steht aktuell sein Spielerprofil im Weg - zumindest, in den Augen seines Trainers, im Vergleich zu seinen Konkurrenten im Stuttgarter Mittelfeld. "Es wäre die falsche Formulierung, dass bei Mo irgendetwas fehlt für die Startelf", erklärte Hoeneß, "es liegt weniger an ihm, sondern mehr an Angelo Stiller und Atakan Karazor. Auch an den Spielverläufen und Ergebnissen."

Gegen Darmstadt erwies sich Dahoud in wenigen Minuten als wichtig

"Es ist gerade meistens so, dass wir führen", so Hoeneß, "sodass es darum geht, hintenraus das Spiel über die Ziellinie zu bringen - was dafür spricht, einen Karazor draufzulassen. Wenn wir hinten liegen gegen einen tiefstehenden Gegner, der selber versucht, das Spiel über die Ziellinie zu bringen, dann komme ich sofort auf Mo", meint der 41-Jährige, "weil er in der Lage ist, solche Gegner mit seiner fußballerischen Klasse zu bespielen, weiträumig zu denken, vorne reinzuspielen. Diese Konstellation gab es für uns - zu seinen Ungunsten - noch nicht so häufig."

In wettbewerbsübergreifend sieben Kurzeinsätzen stand der ehemalige Gladbacher und Dortmunder für den VfB noch nicht einmal 90 Minuten auf dem Rasen - was immerhin dafür reichte, um beim kniffligen Auswärtssieg in Darmstadt spät ein wichtiges Tor zu schießen. "Ich bin sehr zufrieden mit ihm und sicher, dass in den verbleibenden neun Spielen seine Stunde noch einmal schlagen wird", sagte Hoeneß, der auch verrät: "Es ist auch mal spürbar, dass er sich wünscht, mehr zu spielen. Aber das führt nicht zu Unruhe. Deshalb ist gerade alles so, wie es sein soll."