Weil das eigene Spiel fehlt? FIFAe World Cup wird Rocket-League-WM

Jahrelang war der FIFAe World Cup die FIFA-eSport-Weltmeisterschaft. Nach der Trennung von Weltverband und EA SPORTS wird die Marke mit einem anderen Spiel neu belebt - auch, weil ein eigenes Produkt noch Zeit braucht?

"Bahnbrechend" sei die Partnerschaft, die der Fußball-Weltverband am Sonntag im Rahmen des Rocket League Majors in London vermeldete: FIFAe goes Rocket League. Aus der ehemaligen Weltmeisterschaft des FIFA-eSports wird nun eine Rocket-League-WM. "Ausdehnen" wolle die FIFA ihre Nationalmannschaftswettkämpfe und habe sich dabei ganz bewusst für Rocket League, "einen der beliebtesten eSport-Titel", entschieden.

Der Beginn einer "neuen Ära", wenn es nach dem Direktor eFootball und Gaming der FIFA Christian Volk geht: "Dieser Meilenstein von Partnerschaft hebt unsere Verpflichtung gegenüber der Entwicklung unseres Fußball-eSport-Systems hervor." Zudem setzte die FIFA durch diesen Schritt ihre Anstrengungen fort, "allen Communities die größte Bühne zu bieten", um ihren eSport zu zelebrieren. Ein freilich löbliches Motiv. Doch sind das wirklich die einzigen Beweggründe des Weltverbands?

EAFC-Konkurrent in der Warteschleife

Fakt ist: Zwei Jahre ist es inzwischen her, dass EA SPORTS und die FIFA ankündigten, ihre jahrzehntelange Partnerschaft der FIFA-Spielereihe zu beenden. Der Entwickler startete mit FC 24 in eine neue Zeitrechnung der hauseigenen Fußballsimulation, der Fußball-Weltverband kündigte indes nicht weniger als das "beste für Spieler und Fußballfans verfügbare Spiel" als Konkurrenz zum Platzhirsch an.

Zu sehen ist von der für 2024 angedachten Veröffentlichung allerdings noch nichts. Zwar unterstrich Verbandspräsident Gianni Infantino unlängst seinen ursprünglichen Superlativ. Nach den von kicker eSport widerlegten Gerüchten um eine Zusammenarbeit mit Sport-Games-Experte 2K scheint jedoch - zumindest öffentlich - nicht einmal die Frage nach dem Entwickler des FIFA-eigenen Spiels geklärt. Ein Wettkampf in dem neuen Game unter dem Schirm des bisher Fußball-exklusiven FIFAe World Cup? Somit noch lange nicht abzusehen.

Die Vermutung, dass der Verband daher ein Auge auf das Fußball-ähnlichste Spiel geworfen hat, um den eigenen eSport-Zirkus nicht gänzlich brachliegen zu lassen, ist nicht aus der Luft gegriffen. Zumal EA SPORTS dieser Tage in die letzten Vorbereitungen der FC Pro World Championship geht, dem Nachfolger des FIFAe World Cup. Die Endrunde der FC-24-WM wird vom 10. bis 13. Juli in Berlin ausgetragen, die Gruppen für die erste Weltmeisterschaft nach der FIFA-Trennung sind bereits ausgelost.

Die FIFA lässt Fragen offen - EWC-Rahmen offiziell bestätigt

So konkret sind die Planungen des neuen FIFAe World Cup in Rocket League noch längst nicht, obwohl er ebenfalls 2024 steigen soll. Zwar ist bekannt, dass insgesamt 16 Nationalmannschaften an der WM teilnehmen werden und diese anhand ihrer Repräsentation in bisherigen Majors ausgewählt werden. Terminierung, Turnierformat, Preisgeld und Co. stehen allerdings noch in den Sternen.

Anders sieht es derweil beim Esports World Cup aus, zu dessen Bestandteilen auch ein Rocket-League-Wettbewerb zählen wird. So wurde ebenfalls im Zuge des Majors in London der genaue Rahmen des Turniers in Riad bekanntgegeben: Vom 22. bis 25. August werden 16 eingeladene Teams - je zwei der sieben Regionen und zwei Wildcard-Gewinner - in vier Gruppen um den Einzug in die Playoff Stage kämpfen. In dieser entscheidet eine Single Elimination darüber, wer sich die inoffizielle WM-Krone aufsetzt und den Großteil des auf 500.000 US-Dollar bezifferten Preispools sichert.