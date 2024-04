Weil Barcelona patzt: Atletico trotz Niederlage für Klub-WM qualifiziert

Atletico Madrid unterlag in einem furiosen Viertelfinal-Rückspiel bei Borussia Dortmund mit 2:4 und ist aus der Champions League ausgeschieden. Eine gute Nachricht brachte der Abend den Madrilenen dennoch.

Es war eine Achterbahn der Gefühle: Bei Borussia Dortmund war Atletico Madrid zur Pause bereits mit 0:2 in Rückstand gewesen und hatte nach dem Seitenwechsel zwischenzeitlich das Comeback zum 2:2 geschafft auf dem Weg Richtung Halbfinale. Doch daraus wurde nichts, der BVB zeigte Comeback-Qualitäten und kegelte die Colchoneros mit 4:2 aus dem Wettbewerb.

Trotz dieser Niederlage aber wird Atleti im kommenden Jahr in einem weiteren wichtigen Wettbewerb vertreten sein. Denn weil im zweiten Halbfinale der FC Barcelona mit 1:4 gegen Paris Saint-Germain unterlag und sich ebenfalls im Viertelfinale verabschiedete, sind die Madrilenen sicher für die FIFA-Klub-WM 2025 qualifiziert.

Der FC Barcelona und Atletico Madrid lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den vorletzten der insgesamt zwölf europäischen Startplätze. Mit Vorteil für Atletico, das mit sechs Punkten Vorsprung auf Barcelona angetreten war. Maximal waren vor den Viertelfinal-Rückspielen noch neun Zähler zu vergeben - da aber beide Vereine verloren und auch ausschieden, konnten die Blaugrana die Rojiblancos auf keinen Fall mehr aufholen.

Arsenal müsste erstmals die Champions League gewinnen

Da erst Mitte März Juventus Turin sein Ticket für die FIFA-Klub-WM buchte, stehen nach den Viertelfinal-Rückspielen der Königsklasse bereits elf der zwölf europäischen Teilnehmer fest. Darunter auch die beiden deutschen Vertreter Bayern München und Borussia Dortmund. Um den zwölften und letzten Platz bewerben sich Arsenal und RB Salzburg.

Und für Arsenal führt der Weg in die USA, wo vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 die FIFA-Klub-WM ausgetragen wird, nur über den erstmaligen Triumph in der Champions League. Denn der Sieger der aktuellen Saison ist ebenfalls für die Klub-WM qualifiziert.

Sollten die Gunners also im Viertelfinale gegen die Bayern oder in einem möglichen Halbfinale ausscheiden, würden sie die Qualifikation für die Klub-WM ebenso verfehlen wie bei einer Niederlage im Endspiel. Bei all diesen Konstellationen würde dann RB Salzburg über den Ranking-Weg als zwölftes und letztes europäisches Team nach Übersee fliegen.