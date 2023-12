Weihnachtskracher in der NFL: Jetzt "Icing the kicker" hören!

Alle NFL-Fans können sich auf ein klangvolles Weihnachtsprogramm mit vielen Highlights freuen. Ganz oben auf der Liste: Mit den San Francisco 49ers und den Baltimore Ravens stehen sich die Conference-Spitzenreiter gegenüber, mit den Miami Dolphins und den Dallas Cowboys die beiden Top-Offensiven der Liga! Das und noch viel mehr in der neuen Folge "Icing the kicker" - jetzt hören!

Dieses Programm zu Weihnachten hat es wirklich in sich! Gleich zum Auftakt von Woche 16 treffen am Donnerstagabend (Ortszeit, Freitag 2.15 Uhr MEZ) mit den Los Angeles Rams und den New Orleans Saints zwei Teams aufeinander, die sich im Saisonendspurt noch Hoffnungen auf ein Play-off-Ticket machen dürfen. Setzt sich die Rams-Offense um Quarterback Matthew Stafford durch? Oder behält die starke Saints-Defense die Oberhand? Darüber spricht das von Footballerei-Host Kucze geleitete Panel um den deutschen Football-Nationaltrainer Shuan Fatah und die beiden kicker-Redakteure Thomas und André zum Einstieg.

Das Rennen um die Play-offs Der aktuelle Stand in NFC und AFC

Das "Matchup der Woche" kann dann natürlich nur eines sein: 49ers vs. Ravens lautet das "Monday Night Football"-Duell (Dienstag, 2.15 Uhr MEZ) in dem sich nicht nur die beiden Spitzenreiter aus NFC und AFC (beide 11-3) gegenüberstehen, sondern mit den beiden Quarterbacks Brock Purdy und Lamar Jackson auch die heißesten Anwärter auf den Award für den Most Valuable Player. Worauf wird es ankommen im Vergleich dieser beiden absoluten Top-Teams? Und wer sollte denn nun MVP werden? Natürlich Thema in der neuen Folge von "Icing the kicker"!

Bereits an Heiligabend (22.25 Uhr MEZ) stehen sich in Miami mit den Dolphins und Cowboys die beiden punktetechnisch besten Offensiven der NFL gegenüber. Mit dabei der "Icebreaker der Woche" Raheem Mostert, der eine überragende Saison spielt und schon 20 Touchdowns geschafft hat - einen mehr als in seiner vorigen NFL-Karriere!

Flügellahm? Das will die User-Frage der Woche über die Philadelphia Eagles wissen. Das Panel gibt unterschiedliche Antworten. Außerdem dürfen die Upset-Picks der Woche natürlich genauso fehlen, wie eine Überraschung für alle User zu Weihnachten. Frohes Fest!

Podcast #77: NFL Preview Week 16 - Die Super Bowl Generalprobe Zu Weihnachten bereitet uns die NFL ein ganz besonderes Geschenk: Den Showdown zwischen dem besten Team der AFC und dem besten Team der NFC im Monday Night Football Game - die San Francisco 49ers gegen die Baltimore Ravens. Sehen wir hier schon die Generalprobe für den Super Bowl am 11.2. in Las Vegas? André, Shuan und Thomas geben - moderiert von Kucze - ihre Einschätzung dazu ab. Außerdem geht’s in der neuen Folge von „Icing the kicker” um diese Themen: # Das Thursday Night Game zwischen den Rams und Saints # Der „Icebreaker der Woche”: Dolphins Running Back Raheem Mostert # „Die Userfragen der Woche” von Andreas # Unsere „Upset Picks” der Woche Wir wünschen euch frohe Weihnachten und viel Spaß beim Hören! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 28. Dezember. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Die letzte Folge von "Icing the kicker" im Jahr 2023 erscheint am 28. Dezember. Im neuen Jahr gibt es bis hin zum Super Bowl 58 in Las Vegas (12. Februar 2024) wieder jeden Donnerstag eine neue Episode.

Und ihr dürft daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.