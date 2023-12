Weihnachtsgeschenk für Düsseldorf: Ehl verlängert

Seine Personalie sorgte in den letzten Wochen für viel Zündstoff. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Alexander Ehl seinen Vertrag bei der Düsseldorfer EG nun aber verlängert und damit alle Diskussionen beendet.

Ehls ursprünglicher Vertrag wäre am Ende der Saison 2023/24 ausgelaufen. Und genau dieser Umstand hatte für Gerüchte gesorgt. Denn, dass der 24-jährige deutsche Nationalstürmer eines der heißesten Eisen im Transfersommer gewesen wäre, stand fest. So heiß, dass einige Medien im Westen vor Weihnachten bereits über eine getroffene Vereinbarung über weinen Wechsel ausgerechnet zu Düsseldorfs Erzrivalen Kölner Haie spekulierten.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag beendete die DEG nun alle Gerüchte: Denn Ehl setzte seine Unterschrift unter einen Vertrag bis 2025 und wird damit auch die kommende Saison im Düsseldorfer Trikot spielen.

"Es freut mich ungemein, dass Alex Ehl seinen Vertrag verlängert hat und sich somit für ein weiteres Jahr in Düsseldorf entschieden hat", wird DEG-Sportdirektor Niki Mondt auf der Klub-Website zitiert. "Wie man in der Vergangenheit gesehen hat, ist es nicht einfach, einen Nationalspieler von einem Verbleib in Düsseldorf zu überzeugen. Umso mehr freut es uns, dass es uns dieses Mal gelungen ist."

Ehl wechselte im Sommer 2019 vom EV Landshut zur DEG, spielte 2019/20 aber noch in der DEL2 für die Landshuter. Erst zur Spielzeit 2020/21 wurde er fester Bestandteil des Düsseldorfer Teams, avancierte aber sofort zur Stammkraft und zur Entdeckung der Saison. In bislang 195 DEL-Spielen gelangen dem Rechtsschützen für die DEG bisher 38 Tore und 51 Vorlagen.

Im April 2021 spielte er erstmals für die A-Nationalmannschaft Deutschlands. Bei der WM 2023 in Finnland und Lettland, die die DEB-Auswahl auf Rang zwei beendete, gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen.