Weihnachtsbaum: Transport ohne Tücke

Wer den Weihnachtsbaum-Kauf noch nicht getätigt hat, wird sich den benadelten Festtagsschmuck dieser Tage ins Haus holen. Zumeist geschieht das mit dem Auto. Wir sagen, wie der Transport sicher vonstatten geht - und ohne Bußgeld.

Grüne Fracht: Am besten reist der Weihnachtsbaum in einem Netz und mit dem Stamm nach vorne. auto medien portal

In der romantisierenden Retrospektive ist der Weihnachtsbaum einstmals von eigenen Händen gefällt worden, bevor er durch tiefen Schnee zum heimelig beleuchteten Haus gezogen wurde. Heutzutage wandert man bestenfalls durch den kurzzeitig angelegten Wald des Christbaumhändlers, lässt das Objekt seiner Wahl in ein Netz fesseln und verlädt es anschließend ins oder aufs Auto.

Schweres Geschoss

Ganz einfach also? Nicht unbedingt. "Wie jede Ladung in Fahrzeugen muss ein Weihnachtsbaum verkehrssicher verstaut werden", sagt Frank Schneider, Experte für Fahrzeugtechnik beim TÜV-Verband. Denn bei einer Vollbremsung oder einem Ausweichmanöver kann der Baum den Fahrzeuginsassen mit unweihnachtlicher Wucht um die Ohren fliegen. Der ADAC rechnet vor, dass sich ein 30 Kilogramm schwerer Baum im Falle eines mit 50 km/h erfolgenden Aufpralls zum 750-Kilo-Geschoss entwickelt. Und auch für andere Verkehrsteilnehmer ist es verhängnisvoll, wenn sich die grüne Fracht vom Auto löst und auf die Fahrbahn stürzt. "Der Weihnachtsbaum sollte gegen Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen ausreichend gesichert werden", mahnt TÜV-Mann Schneider deshalb.

Drei Meter Überstand erlaubt

Wo im Auto fahren Tanne oder Fichte aber am besten mit? Zunächst einmal bietet sich der Kofferraum an. Sinnvoll ist es, noch zuhause einen prüfenden Blick ins Gepäckabteil zu werfen und das Maßband anzulegen. So gibt es beim Händler keine bösen Überraschungen. Die Frage, wie weit eine Ladung im Allgemeinen und der Weihnachtsbaum im Speziellen übers Fahrzeugheck hinausragen darf, beantwortet die Straßenverkehrsordnung - wenig überraschend - mit klaren Regeln: Bleibt die Fahrstrecke unter 100 Kilometern (was wohl der Regelfall sein wird), sind großzügige drei Meter Überstand erlaubt, wird eine weitere Distanz zurückgelegt, dürfen es nur 1,5 Meter sein. Schon ab einem Meter Überlänge ist eine rote Fahne oder ein rotes Schild von mindestens 30 x 30 Zentimetern Größe Pflicht, bei Dunkelheit muss ein rotes Warnlicht sein.

Bußgelder drohen

Wer der Kennzeichnungspflicht zuwiderhandelt, wird mit 20 Euro Bußgeld zur Kasse gebeten. 25 Euro kann es kosten, wenn der Baum nicht ordnungsgemäß - idealerweise mit Spanngurten und gegebenenfalls Verzurrhaken - gesichert wird. Kommt es zu einer Gefährdung anderer oder sogar einer Sachbeschädigung, werden 60 bis 75 Euro und ein Flensburg-Punkt fällig. Auch Kfz-Kennzeichen, Scheinwerfer, Rückleuchten und Blinker dürfen von der Fracht nicht verdeckt werden.

Wenn sich die Heckklappe über dem Baum nicht mehr schließen lässt, sollte sie fixiert werden, damit sie sie sich nicht komplett öffnet. Eingeladen ins Auto wird der Baum am besten mit dem Stamm nach vorne, wobei darauf zu achten ist, dass er sich nicht zwischen den Vordersitzen breit macht oder auf dem Armaturenträger aufliegt und so den Fahrer respektive die Fahrerin behindert.

Aufs Dach gepackt

Wenn der Weihnachtsbaum nicht in den Kofferraum passt, muss er aufs Dach. Dafür ist allerdings ein Dachgepäckträger Voraussetzung. Die Laderichtung folgt wiederum dem Prinzip "Stamm nach vorn, Spitze nach hinten", schließlich soll der Festtagsschmuck nicht zerzaust und mit abgebrochenen Ästen im Wohnzimmer ankommen. Zur Befestigung eignen sich robuste Spanngurte. Gummiexpander oder Schnüre halten der Belastung nicht zuverlässig stand.

Um Dach oder Innenraum vor Nadeln, Harz oder Holzsplittern zu schützen, kann eine Decke oder Folie unter den Baum gepackt werden. Und sollte sogar das Autodach vor der Größe des Christbaums kapitulieren, bleibt nur ein Anhänger. Durch den Schnee nach Hause schleppen - das ist schließlich tatsächlich gestern gewesen.