Weigls Freude über "Riesending" trotz Unterlegenheit

Mit einem glücklichen 1:0 schaffte Benfica Lissabon bei Ajax Amsterdam ein wenig überraschend den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Ein Resultat, das natürlich gemischte Gefühle auf beiden Seite verursachte.

Julian Weigl und Benfica hatten gegen Steven Berghuis (re.) und Ajax oft das Nachsehen - siegten aber am Ende. IMAGO/ANP

"Wir wissen, dass wir mit dem Ball ein besseres Spiel hätten machen können. Ajax ist im Ballbesitz extrem stark und sie haben uns auch hinten reingedrückt. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir die Räume eng gemacht und immer ein Bein dazwischen bekommen haben. Wenn du die eine Chance dann nutzt, ist es Emotion pur. Ein Riesending, hier weiterzukommen!", freute sich Julian Weigl bei "DAZN" über das Weiterkommen trotz deutlich geringerer Spielanteile.

Denn nur rund 30 Prozent Ballbesetz besaß Benfica in der Partie und schoss gerade einmal viermal auf das Tor der Niederländer, die ihrerseits satte 16 Versuche auf den gebürtigen Stuttgarter Odisseas Vlachodimos im Gehäuse der Portugiesen abgaben. Doch am Ende stand es 1:0 für die Gäste.

Weigl: "Große Sache für Verein und Fans"

Fast schon entschuldigend meinte so auch Weigl: "Wir hatten schon den Plan, wie wir uns aus dem Pressing lösen und selbst mehr Ballbesitz haben wollten, aber Ajax hat es extrem gut gemacht und wir wollten auch nicht zu viel Risiko nehmen und sie nicht einladen und haben vielleicht auch deswegen öfter mal den langen Ball versucht", so der einstige Bundesliga-Spieler, bei dem letztlich die Freude überwog, in der Champions League unter die besten acht Teams eingezogen zu sein.

Einen Wunschgegner für das Viertelfinale hat der 26-Jährige nicht. "Ich bin einfach froh, dass wir dabei sind, dass ist ein große Sache für unseren Verein und unsere Fans. Jede andere Mannschaft muss in unserem Stadion auch erst einmal bestehen", so Weigl.

Ajax hadert: "Benfica hat nichts gemacht"

Des einen Freud, des anderen Leid. Denn bei Ajax gab es nach dem Spiel natürlich lange Gesichter. "Unser Positionsspiel war exzellent, wir waren gut mit dem Ball. Das einzige, das vielleicht gefehlt hat, war Kreativität. Es ist sehr bitter, dass es nur ein kleiner Konzentrationsfehler ist - und man ist draußen", meinte etwa Coach Erik ten Hag.

"Wir waren das bessere Team, wir wollten dominieren und haben dominiert. Benfica hat nichts gemacht, bis auf den einen Freistoß - und dann in einem Moment - unglaublich ...", haderte auch Ajax-Kapitän Dusan Tadic mit dem Gegentor, das obendrein nach einem umstrittenen Freistoß nahe der Eckfahne entstanden war. Aber danach fragte nicht nur auf Seiten Lissabons am Ende niemand mehr.