Weigls Bundesliga-Rekord: "Da muss ich Tuchel anrufen und sauer sein"

Vor gut zwei Jahren kehrte Julian Weigl (26) Borussia Dortmund den Rücken. In der neuen Folge "kicker meets DAZN" spricht der heutige Benfica-Profi über einen Bundesliga-Rekord, den er noch immer hält.

20 Jahre alt war Julian Weigl, als er den großen Xabi Alonso übertrumpfte. Am 34. Spieltag der Saison 2015/16 sammelte der damalige BVB-Youngster im Spiel gegen den 1. FC Köln (2:2) schier unfassbare 218 Ballkontakte - zwei mehr als der spanische Mittelfeldstratege knapp zwei Jahre zuvor mit dem FC Bayern (ebenfalls gegen Köln). Bis heute hält Weigl damit den Bundesliga-Rekord für die meisten Ballkontakte in einer Partie.

"Im Spiel", schildert der mittlerweile 26 Jahre alte Weigl in der neuen Folge "kicker meets DAZN", "habe ich das gar nicht so wahrgenommen". Kurz nach Abpfiff habe er vom BVB-Teammanager von seinem Rekord erfahren. "Ich werde noch heute oft darauf angesprochen, das macht mich natürlich stolz", erklärt Weigl, der seit Januar 2020 für Benfica Lissabon aufläuft. "Xabi Alonso ist ein Vorbild für mich - und wenn mich mal einer einholt, dann hat er es auch verdient."

Besonders bemerkenswert: In seinem Rekordspiel gegen Köln stand Weigl nicht mal über die volle Distanz auf dem Platz, wurde in der 84. Minute für Erik Durm ausgewechselt. "Da muss ich Thomas Tuchel nochmal anrufen und sauer sein", scherzt Weigl im Podcast in Richtung seines damaligen Trainers, der ihn 2015 von 1860 München nach Dortmund geholt und direkt zum Stammspieler gemacht hatte.

Vor dem BVB-Wechsel klopften auch Freiburg und Mainz an

"Für mich war er ein ganz wichtiger Trainer in meiner Profikarriere", sagt Weigl. "Vorher habe ich nach Vereinen geschaut mit meinem Berater, die ein Zwischenschritt gewesen wären nach 1860. Es gab mal Kontakt nach Freiburg und nach Mainz." Dann aber klopfte der große BVB an.

"Als ich das Gespräch mit Thomas Tuchel hatte, hat er mir erstmal erklärt, wer ich bin als Spieler", erinnert sich Weigl. "Das war beeindruckend. Dann hat er mir gesagt, dass er die Chance sieht, dass ich auf Spiele komme." Das sollte sich bewahrheiten: Direkt in seiner ersten BVB-Saison absolvierte Weigl 51 Pflichtspiele, fuhr am Ende der Saison sogar mit zur Europameisterschaft nach Frankreich.

Selbst die Fanshop-Mitarbeiter erkannten Weigl nicht

Dabei hatte ihn ein Jahr vorher noch kaum einer auf dem Zettel - nicht mal in Dortmund selbst. "Kurz nachdem ich dort ankam", berichtet Weigl, "bin ich in den Fanshop gegangen und wollte Trikots kaufen. An der Kasse habe ich gefragt, ob es für Spieler einen Rabatt gibt und die Mitarbeiter fragten: 'Wo spielst du denn? In der A-Jugend? In der zweiten Mannschaft?' Mich hat wirklich keiner gekannt."

Wie er einst bei 1860 München mit 18 Jahren für nur zwei Wochen Kapitän war, warum er vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bayern "stinksauer" auf seinen Trainer war und warum ein Benfica-Fan wegen ihm nackt durch Lissabon lief, erzählt Weigl in der neuen Folge "kicker meets DAZN".

Die neue Folge "kicker meets DAZN" jetzt hören:

KMD #117 - Julian Weigl Diese Woche wird bei KMD mal ordentlich durchgelüftet! Benni hat Alex eine Runde Sonderurlaub verordnet und sich für diese Folge kicker-Reporter Matthias Dersch als Ersatzmoderator eingeladen. Zu Gast ist Julian Weigl, der mit seinen 26 Jahren eigentlich schon Dinge für fünf Fußballerleben erlebt hat. Weigl spricht über sein sonniges Leben in Lissabon, wie er gleich zwei Schockmomente im Mannschaftsbus erlebt und verarbeitet hat und denkwürdige Jahre beim BVB und 1860 München. Außerdem analysieren Benni und Matthias ausführlich das vergangene Bundesliga-Wochenende.

