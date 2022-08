Weigl und Gladbach: Rückt der Deal näher?

Kehrt Julian Weigl (26) in die Bundesliga zurück? Die Spur aus Portugal wird offenbar wärmer.

Bald wieder in der Bundesliga am Ball? Julian Weigl. IMAGO/GlobalImagens

Dass Borussia Mönchengladbach Interesse an Weigl zeigt, hatte unter anderem der kicker zuletzt bereits berichtet. Nun meldet die portugiesische Sportzeitung "Record", dass die beiden Parteien sich angenähert haben und ein Transfer bevorsteht. Zwar würde Benfica Lissabon den Spieler lieber verkaufen, aus wirtschaftlichen Gründen dürfte der Deal für die Fohlen aber eher über ein Leihgeschäft zu stemmen sein - das dem Bericht zufolge nun auch im Raum steht.

Die Borussia will noch in dieser Transferperiode auf der Sechs nachlegen, dabei war Weigl in den Fokus gerückt. Der sechsmalige Nationalspieler hat unter dem neuen Benfica-Trainer Roger Schmidt einen schweren Stand, drückte in den drei bisherigen Champions-League-Qualifikationsspielen nur die Bank und kam in der Liga nur als Joker zum Einsatz. Benfica will zudem den Kader verkleinern.

Eine Verpflichtung könnte Sinn ergeben

Als ballsicherer Spieler könnte Weigl auf der Sechs durchaus zum Gladbacher Ballbesitzspiel passen und würde die Möglichkeiten für Trainer Daniel Farke erweitern, der den Mittelfeldspieler zudem aus Dortmunder Zeiten kennt. Da Ko Itakura derzeit für die Innenverteidigung eingeplant ist, bleibt Christoph Kramer als defensiverer Part für die Doppelsechs, weil Kouadio Koné und Florian Neuhaus eher Achtertypen verkörpern. Die Verpflichtung eines zusätzlichen klaren Sechsers könnte also Sinn ergeben. Vor knapp zwei Wochen hatte sich Farke auf Nachfrage hin aber bedeckt in der Personalie Weigl gehalten.

Die Borussia will bis zum Ende des Transferfensters noch tätig werden, neben einem Sechser steht auch ein Offensivspieler noch auf der Liste der Fohlen.