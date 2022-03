Weigl nach Flick-Anruf: "Ich konnte es kaum glauben"

Sein letzter Einsatz liegt exakt fünf Jahre zurück. Als Lukas Podolski beim 1:0 gegen England im März 2017 ganz offiziell seinen Ausstand im Nationaltrikot gab, hatte auch Julian Weigl fürs Erste seine Abschiedsvorstellung gegeben. Seit Montag ist der 26-jährige Mittelfeldspieler zurück beim DFB.

Zurück in der DFB-Auswahl: Julian Weigl. IMAGO/Schüler

Und blickt voller Vorfreude auf die anstehenden Aufgaben am Samstag Israel und am Dienstag in Holland.

Im Moment, da der Bundestrainer anrief, war Weigl bei einem Teamkollegen von Benfica Lissabon Geburtstag feiern. "Ich konnte es kaum glauben als ich den Namen von Hansi Flick auf meinem Display sah", verrät der Ex-Dortmunder. Im Hinterkopf, sagt er, habe er die Nationalmannschaft natürlich gehabt, gerade nach den Erfolgen mit Benfica in der laufenden Champions-League-Saison, "ich habe immer ein Stück weit gehofft. Aber ich war dennoch überrascht. Und extrem erfreut."

Ich versuche, es gelassen anzugehen, bei mir zu bleiben und mich nicht verrückt zu machen. Julian Weigl

Exakt diese Freude soll und will er nun auch transportieren während der Trainingstage in Frankfurt und bei möglichen Einsätzen. Flick hat geäußert, der Sechser solle sich als möglicher Schattenmann von Joshua Kimmich zeigen, besonderen Druck aber verspürt der Rückkehrer nicht. "Ich versuche, es gelassen anzugehen, bei mir zu bleiben und mich nicht verrückt zu machen."

Weigl will die bekannten Qualitäten im Spielaufbau und Passspiel demonstrieren, aber eben auch den Nachweis erbringen, dass er sein Portfolio erweitert hat. Physisch fühle er sich nun stärker, "ich bin vom Grundsatz her immer noch der gleiche Spieler, aber ich habe ein paar Kilo draufgelegt, körperlich zugelegt, versuche auch ein aggressiver Zweikämpfer zu sein. Und ich bereite mehr Tore vor, habe mehr vorletzte Pässe."

Dass sein Wechsel von Dortmund nach Portugal 2019 hierzulande als Rückschritt beurteilt wurde, hat er registriert. "Ich habe das natürlich wahrgenommen", sagt er, "aber ich habe das nie so gesehen. Benfica ist der größte Klub im Land, der Druck und die Erwartungshaltung sind dadurch enorm groß, ich war immer von diesem Schritt überzeugt."

Weigl will um seine WM-Chance kämpfen

Nun will Weigl bei seinem Comeback beweisen, dass der Weg über Benfica für ihn persönlich ein Vorankommen bedeutet hat - und natürlich auch um seine WM-Chance kämpfen. "Ich versuche jeden Tag zu zeigen, dass ich eine Option für den WM-Kader bin, dass der Trainer sich auf mich verlassen kann." Die Pause im DFB-Trikot war schließlich lang genug.