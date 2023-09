Weigl: "Es ist nicht so, dass die Alarmglocken schrillen"

Im Gladbacher Lager herrschten gemischte Gefühle nach dem 1:2 gegen den FC Bayern. Aus der Niederlage nehmen die Borussen auch "viel Positives" mit, glaubt Julian Weigl.

Wieder keine Punkte. Aber eine ganz andere Vorstellung als beim glatten 0:3 gegen Bayer Leverkusen eine Woche zuvor. Lange durften die Borussen gegen den FC Bayern von einem Punktgewinn träumen, doch am Ende standen sie nach der kämpferisch starken Leistung erneut ohne einen Zähler da.

"Es tut weh, wenn du so viel investiert hast. Wir haben ein ganz anderes Gesicht als gegen Leverkusen gezeigt. Der Druck der Bayern in der zweiten Hälfte war schon extrem hoch, da ist es uns dann, anders als in den ersten 45 Minuten, nicht mehr gelungen, selbst Phasen zu erzeugen, in denen wir aktiver sind mit Ball, auch eigene Situationen nach vorne zu haben", analysierte Julian Weigl. Lobend hob der Mittelfeldspieler, der in Abwesenheit des verletzten Jonas Omlin die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, das Teamwork hervor. "Wir haben gemeinschaftlich verteidigt. Keiner war sich zu schade, die Wege zu machen. Aber irgendwann gehen die Kräfte dann auch aus. Bei beiden Gegentoren waren wir unkonzentriert - und eine Mannschaft wie der FC Bayern nutzt das sofort."

Trotz der Leistungssteigerung im Vergleich zur Heimniederlage gegen Leverkusen bleibt weiter nur der eine Punkt aus dem 4:4 zum Auftakt beim FC Augsburg auf dem Konto. In der Tabelle sind die Borussen Richtung Keller abgerutscht. "Natürlich ist ein Punkt wenig. Es ist aber nicht so, dass die Alarmglocken schrillen. Wir kennen unsere Situation. Wir haben eine extrem junge Mannschaft, die sich noch finden muss. Und wer vor der Saison den Spielplan gesehen hat, dachte bestimmt auch nicht, dass wir nach drei Spielen mit neun Punkten dastehen", sagte Weigl. "Die Länderspielpause wird uns jetzt guttun, wenn dann der eine oder andere Spieler aus der Verletzung zurückkommt. Klar ist, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Aber das Spiel gegen die Bayern hat auch viel Positives gezeigt."

Auch auf der Führungsebene löst die bisherige Punktausbeute keine Unruhe aus. "Wir werden jetzt nicht unsachlich oder nervös. Wir bleiben unserem Weg treu", versicherte Sportdirektor Nils Schmadtke. "Die Jungs haben ihr Herz auf dem Platz gelassen. Genau das, was wir sehen wollten. Auf die Leistung kann man stolz sein. Auch wenn am Ende kein Sieg dasteht." Die Sache mit dem Sieg soll am nächsten Spieltag nachgeholt werden: Dann müssen die Borussen zu Aufsteiger Darmstadt 98. Jan Lustig