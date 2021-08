Weidenfeller, Goeßling und Co. spielen für die Flutopfer

Welt- und Europameister, Champions-League-Sieger und Deutsche Meister - die Besetzung beim Benefizturnier mit Beteiligung der DFB-All-Stars und der LOTTO-Elf Rheinland-Pfalz zu Gunsten der Flutopfer verspricht hohe Fußballkunst.

Die Idee zur Veranstaltung kam von Nationalspieler Robin Koch, der aus der besonders betroffenen Region in Rheinland-Pfalz stammt und in der Jugend für Eintracht Trier auflief. Im Trierer Moselstadion steigt am Mittwochabend (ab 20.30 Uhr live auf Sport1) nun auch "Das Benefizspiel des Fußballs" zu Gunsten der Opfer der jüngsten Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW. Antreten werden zwei gemischte Teams, gespickt mit großen Namen der nationalen Fußballszene. Das Trikot der DFB-All-Stars tragen unter anderem Lena Goeßling, Renate Lingor, Roman Weidenfeller, Guido Buchwald, Jens Nowotny und Marcell Jansen. Für die LOTTO-Elf sind beispielsweise Edgar Schmitt, Stephan Engels, David Odonkor und Peggy Kuznik angekündigt.

Auf der Trainerbank der DFB-Auswahl nehmen Doris Fitschen und Otto Rehhagel Platz, auf der Gegenseite coachen Hans-Peter Briegel, Wolfgang Kleff, Dimo Wache und Harry Koch. Als drittes Team ist die Bürgermeister-Nationalmannschaft am Start. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden über jeweils 35 Minuten unter der Leitung des dreimaligen Weltschiedsrichters Dr. Markus Merk. Unterstützt wird die Veranstaltung von den DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger. Eintrittskarten gibt es online oder über die Hotline 06 51 / 97 90 777, für Spenden ist die Plattform betterplace.org vorgesehen.