Weichenstellung in Würzburg: Neumann bleibt Sportdirektor

Die Würzburger Kickers müssen eine weitere Regionalliga-Saison planen. Klar ist seit Freitag, dass Sebastian Neumann Sportdirektor bleibt, während hinter der Zukunft von Trainer Marco Wildersinn noch immer ein Fragezeichen steht.

Bis vergangenen Sonntag war alles dem großen Ziel untergeordnet: Dem Sprung in die 3. Liga. Doch nach dem Scheitern in den Aufstiegsspielen gegen Hannover 96 II beginnt bei den Würzburger Kickers nun die wichtige Phase der Weichenstellungen. Am Freitag gaben die Unterfranken bekannt, dass Sebastian Neumann Sportdirektor bleibt. Nach, so wörtlich, "eingehender Analyse" erhält der 43-jährige Ex-Profi einen neuen Vertrag am Dallenberg. Damit sei der Aufsichtsrat der Empfehlung des Vorstandsvorsitzenden André Herber einstimmig gefolgt.

Vorstand und Aufsichtsrat betonen in einer Meldung zweierlei Dinge: Zum einen wolle man noch enger zusammenrücken und zum anderen soll das alles in einen neuen Anlauf in Richtung 3. Liga münden. Kommende Saison steigt der Meister der Regionalliga Bayern direkt auf, ohne lästigen Umweg über die Aufstiegsspiele.

Klarheit der aus ihrer Sicht unerfreulichen Art haben die Würzburger seit Mittwoch bei einem bisherigen Fixpunkt des Kaders. Da wurde bekannt, dass sich Top-Torjäger Saliou Sané zum österreichischen Zweitligisten SV Ried verabschiedet.

Bleibt - neben einigen zu erwarteten Zu- und Abgängen im Spielerkader - noch die Personalie des Trainers: Marco Wildersinns im Winter verlängerter Vertrag wäre nur für die 3. Liga gültig gewesen. Mit dem Verbleib in der Regionalliga müssen die Gespräche nun erneut aufgenommen werden. Parallel soll der langjährige Nachwuchstrainer der TSG Hoffenheim das Interesse der Stuttgarter Kickers geweckt haben, und auch bei anderen Klubs soll sich das Wirken des 43-Jährigen herumgesprochen haben. Wildersinn holte seit Juli 2022 mit den Kickers 49 Siege in 73 Regionalliga-Spielen und führte sie in der abgelaufenen Saison zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Kurz nach dem Rückspiel in Hannover erklärte der Trainer: "Ich muss das jetzt erst einmal sacken lassen, dann werden wir schauen, wie es weitergeht."