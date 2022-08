Weiche zurück an der Spitze - Nullnummer in Hildesheim - Bremer SV ringt Jeddeloh nieder

Nach dem 4:0 von Hannover 96 II gegen den TSV Havelse am Samstag fanden alle weiteren Partien des 5. Spieltags am Sonntag statt. Weiche Flensburg hat sich nach der Niederlage gegen Hildesheim auswärts bei Holstein Kiel II die Tabellenführung zurück erkämpft, der VfB Lübeck trennte sich derweil torlos vom genannten Flensburg-Bezwinger aus Niedersachsen.

Am Sonntag stand das Spitzenspiel auf dem Programm: Tabellenführer VfV 06 Hildesheim empfing den Tabellenzweiten VfB Lübeck. VfB-Trainer Lukas Pfeiffer sagte vorab der Partie gegenüber den "Lübecker Nachrichten": "Wir wissen, wie schwer es in Hildesheim ist. Das wird eine harte Nuss." Mit dieser Aussage sollte der Übungsleiter Recht behalten, erwies sich die Partie - über die kompletten 90 Minuten eher von taktischer Natur als von Spielwitz geprägt - als zähe Angelegenheit und endete letztlich leistungsgerecht mit 0:0. Über weite Strecken zeigten sich zwar die Gäste aus Lübeck als engagiertere Mannschaft und hatten am Ende ein deutliches Chancenplus zu verbuchen - vor allem Drinkuth hatte in der zweiten Hälfte gleich mehrfach den Führungstreffer auf dem Schlappen-, aber auch der VfV stellte mit einer defensiv höchst disziplinierten Vorstellung unter Beweis, warum er bislang so weit oben in der Tabellen angesiedelt und auch nach dieser Partie noch ungeschlagen ist.

Weiche zurück an der Spitze

Die Tabellenführung musste der VfV unterdessen aber wieder an den SC Weiche Flensburg 08 abgeben, der nach der ersten Saison-Niederlage unter der Woche am Sonntagnachmittag mit einem knappen 2:1-Sieg gegen die Profi-Reserve von Holstein Kiel zurück in die Erfolgsspur fand. Die Jungstörche hatten nach zwei Niederlagen zum Auftakt wieder etwas Stabilität in Form von zwei Unentschieden in Serie hineingebracht und agierten auch gegen die Flensburger Spitzenmannschaft zunächst aus einer soliden Defensive heraus. Lange schien der Kieler Matchplan aufzugehen. Weiche hatte zwar mehr vom Spiel, richtig zwingend wurde die Mannschaft von Thomas Seeliger aber nicht. Im Stile einer Spitzenmannschaft zeigte sich Flensburg an diesem Nachmittag aber sehr geduldig und schlug kurz nach dem Seitenwechsel eiskalt zu. Eine der wenigen Lücken im Kieler Defensivverbund nutzte Cornils zum Führungstreffer in der 50. Minute. Selbst als Kiel in Minute 71 den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer erzielte, zeigte sich Weiche unbeeindruckt und schlug postwendend zurück. Nicht einmal 60 Sekunden nach dem Ausgleich stellte Kramer den alten Abstand wieder her (72.). Auf die erneute Führung der Gäste fanden die Jungstörche keine passende Antwort mehr.

Nichts zu holen gab es derweil für die zweite Garde des Hamburger SV. Mit 1:4 unterlag die Mannschaft von Pit Reimers am Ende deutlich beim SV Drochtersen/Assel. Bereits in der 4. Spielminute brachte Neumann Drochtersen früh auf Kurs. Als dann auch noch Parduhn (40.) und von der Reith (48.) unmittelbar vor und nach der Pause den zweiten und dritten Treffer nachlegten, war die Messe bereits gelesen. Nach 54 Minuten erzielte Sommer zwar den Anschlusstreffer, wiederum nur sechs Zeigerumdrehungen später stellte Sobotta den Drei-Tore-Vorsprung wieder her und markierte sogleich den 4:1-Endstand.

Deutlich machte es unterdessen auch Eintracht Norderstedt im Gastspiel bei Aufsteiger Kickers Emden. BSV-Trainer Stefan Emmerling hatte gegen die Eintracht aus Norderstedt zwar zahlreiche Wechsel in der Startelf vollzogen. Trotzdem kassierte Kickers Emden im Ostfriesland-Stadion eine 0:3-Niederlage.

Offener Schlagabtausch am Kiez

Hin und Her ging es in der Partie zwischen dem FC St. Pauli II und Aufsteiger BW Lohne. Lange hatte es danach ausgesehen, als würde es bei den Blau-Weißen endlich mit dem ersten Regionalliga-Sieg klappen, führte die Mannschaft von Henning Rießelmann zur Pause schließlich mit 2:1 und zeigte eine solide Vorstellung. Nach dem Seitenwechsel jedoch glitt den Gästen die Partie plötzlich völlig aus den Händen. Erst glich Imsak nach genau einer Stunde mit seinem zweiten Treffer des Tages aus und als nach 72 Minuten Düker mit glatt Rot des Platzes verwiesen wurde, war der Führungstreffer der Hausherren - den Posselt letztlich in Minute 81 erzielte - nur eine Frage der Zeit. Etwas Glück hatte Lohne an diesem Nachmittag aber doch noch, denn in aller letzter Minute nutzte Sarrasch eine Unaufmerksamkeit der heimischen Hintermannschaft und traf doch noch zum 3:3 und sicherte Lohne damit immerhin doch den ersten Punkt in dieser Saison.

Der einzige Aufsteiger, der an diesem Wochenende die vollen drei Zähler einfahren konnte, war der Bremer SV. In einer temporeichen Partie rang die Gütschow-Elf den SSV Jeddeloh II mit 3:2 nieder und befreite sich damit vorerst aus dem Tabellenkeller. Den Grundstein für den ersten Saisonsieg legten die Bremer in der ersten Spielhälfte, in der man die Gäste am heimischen Panzenberg regelrecht überrannte. Auf den in Minute acht von Uzun verwandelten Foulelfmeter ließen die Hausherren bis zur Pause noch zwei weitere Treffer folgen. Erst erhöhte Sauermilch nach rund einer halben Stunde, kurz vor der Pause legte Kling dann sogar noch den dritten Treffer nach. Anscheinend war sich der Aufsteiger nach dem Seitenwechsel aber schon zu siegessicher. Ein Doppelschlag von Bennert (53.) und Brinkmann (54.) brachte die Gäste plötzlich wieder bis auf ein Tor heran.

In den übrigen Partien kassierte Atlas Delmenhorst beim 0:1 gegen Werder Bremen II die erste Saisonniederlage. Ganz spät jubeln durfte unterdessen der 1. FC Phönix Lübeck, der sich dank eines Lucky-Punches in der tiefsten Nachspielzeit am Ende mit 2:1 gegen den BSV Rehden durchsetzte.

Hannover 96 II diesmal eiskalt

Schon am Samstag ging es für zwei Teams in dieser englischen Woche weiter. Die Begegnung zwischen Hannover 96 II und dem TSV Havelse konnte durchaus als Duell zweier Enttäuschter bezeichnet werden, denn Havelse hat nach dem Abstieg aus der 3. Liga noch nicht richtig Tritt gefasst, und zu Hannovers jüngst bemängelter Abschlussschwäche hatte sich am Mittwoch auch noch eine krachende 1:4-Niederlage beim VfB Lübeck hinzugesellt.

Schnee von gestern, wie sich im Fall der 96-Talente am Samstag herausstellen sollte. In die Karten spielte der Elf von Daniel Stendel aber sicherlich, dass sich im stadtinternen Kräftemessen Gäste-Torwart Opitz in der 36. Minute nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte einhandelte. In Überzahl spielte die U 23 mutig nach vorne und ging durch Celebi rasch in Führung (39.).

Spielerisch - so war es auch im bisherigen Saisonverlauf - konnte man Hannover wenig Vorwürfe machen, doch am Samstag stimmte auch die Ausbeute. Evina stellte in der 50. Minute auf 2:0. Popovic (79.) und Momuluh (82.) besserten noch das Torverhältnis auf, Stendel analysierte hinterher: "Ich denke, wir haben auch in der Höhe verdient gesiegt. Natürlich hat die Rote Karte unser Spiel auch etwas begünstigt, aber wir haben es insgesamt gut gelöst."