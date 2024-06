Weiche legt mit Gyamenah nach

Weiche Flensburg verpflichtet Randy Gyamenah. Der 24-jährige Stürmer war zuletzt ein halbes Jahr vereinslos und zuvor in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für Rot-Weiß Koblenz aktiv. Cheftrainer Torsten Fröhling kennt den groß gewachsenen Angreifer aus gemeinsamen Zeiten in der U 23 des FC Schalke 04: "Randy ist ein wuchtiger und schneller Stürmer, dessen Karriere im Männerbereich ins Stocken kam. Aber er kann etwas und verfügt über großes Potenzial. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, ob es im Sturmzentrum ist oder über beide Außenpositionen. Randy ist lernwillig, drahtig und – wie man im Fußball so schön sagt – er kann auch weh tun", so Fröhling.