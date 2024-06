Weiche holt sich Schlingmann und Nwokoma in den Kader

Neben drei Talenten aus der eigenen Jugend (Torhüter Nils Ole Bock sowie die Mittelfeldspieler Maxim Jurk und Paul Anton Würtz Thieler) holt Weiche Flensburg auch zwei weitere externe Zugnge: Mit Joshua Nwokoma (19) kommt ein Offensivspieler von der SG Eckernförde/Fleckeby an die Bredstedter Straße. Ein Rückkehrer ist Juri Schlingmann (23), der nach College-Stationen in den USA wieder bei dem Verein gelandet ist, bei dem er zuletzt in der U 19 kickte. Alle fünf Akteure sind für die Regionalliga-Mannschaft vorgesehen. "Es handelt sich alles um spannende junge Talente aus der Region mit vielversprechendem Entwicklungspotenzial", glaubt Christian Jürgensen, Geschäftsführer Sport beim SC.