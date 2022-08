Weiche Flensburg schlägt Hannover 96 II mit ganz viel Effizienz

Der optimal gestartete Aufstiegsanwärter Weiche Flensburg eröffnete am Freitag bei Hannover 96 II den Spieltag und zeigte sich beim 3:0 von seiner effizienten Seite.

Der SC Weiche Flensburg 08 wird seiner vor Saisonbeginn zugedachten Rolle als Spitzenteam vollauf gerecht. Bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 bestach die Elf des ehemaligen Bundesliga-Profis Thomas Seeliger auch mit einer für Spitzenmannschaften so typischen Effizienz.

Beim 3:0-Sieg stellte Cornils in der 28. Minute die Signale auf Auswärtssieg, als er einen präzisen Pass von Nadj über die Linie stocherte. Die Halbzeitführung war keineswegs selbstverständlich, da die 96-Talente mit Vehemenz auf einen eigenen Treffer drückten.

Der sollte auch im zweiten Durchgang nicht fallen, stattdessen schlug der SC Weiche noch zweimal zu. In der 53. Minute köpfte Rehfeld eine Freistoß-Hereingabe von Hartmann an die Latte, im zweiten Versuch drückte Fölster das Leder ebenfalls per Kopf über die Linie. Drei Zeigerumdrehungen darauf bediente Nadj seinen Kollegen Kramer per Steckpass, der frei vor dem Tor auf 3:0 erhöhte.

Jeddeloh II hofft auf Engel

Am Samstag eröffnet ab 13 Uhr Spitzenreiter Hamburger SV II den Viererpack aus dem Regionalliga-Norden. Gegner ist der SSV Jeddeloh II, dessen Start mit vier Punkten aus zwei Spielen ebenfalls vorzeigbar ist. Die bereits fünf kassierten Gegentreffer schlagen Trainer Björn Lindemann aber etwas aufs Gemüt: "Das waren individuelle Fehler, das nervt mich auch ein bisschen", so Lindemann nach dem jüngsten 3:3 gegen Eintracht Norderstedt. Vielleicht kann in Hamburg der frühere Bundesliga-Spieler Konstantin Engel wieder über die vollen 90 Minuten mitwirken, der gegen Norderstedt aufgrund eines Pferdekusses über eine Stunde draußen blieb und von Michel-Leon Hahn eher weniger gut vertreten wurde.

Richtig schlimm hat es Engels Außenverteidigerkollegen Niklas Teichgräber vom TSV Havelse erwischt. Beim 1:2 gegen den HSV zog er sich einen Achillessehnenriss zu, die Ausfallzeit wird auf mindestens sechs Monate taxiert. Ab dem am Samstag stattfindenden Auswärtsspiel bei Kickers Emden kommt es nun auf andere an: "Wir glauben, dass Julian Rufidis und Marko Ilic die Position auch spielen können", meint Geschäftsführer Matthias Limbach.

Das Thema Wechseln hatte für Emdens Trainer Stefan Emmerling zuletzt eine andere Bedeutung: Beim VfB Lübeck verweigerte das Schiedsrichtergespann ihm einen Spielertausch, da es fälschlicherweise annahm, es stünden für Wechsel nur drei statt in Wahrheit fünf Slots zur Verfügung. Einen Einspruch gegen die Wertung des 0:3 werden die Ostfriesen aber dennoch nicht vornehmen. Emmerling fordert vor dem Havelse-Spiel stattdessen mehr Offensivgeist. Denkbar erscheint, dass am Samstag Tade Niehues als Mittelstürmer in die Startelf rückt.

Duell der Punktlosen in Kiel

Ansonsten sind für Samstag noch das Duell der noch punktlosen Holstein Kiel II und Teutonia Ottensen (Trainer David Bergner zu seinem dünn besetzten Kader: "Momentan sind wir noch ein zusammengewürfelter Haufen.") angesetzt sowie die Partie SV Drochtersen/Assel gegen Eintracht Norderstedt.

Am Sonntag stehen drei Mannschaften im Blickpunkt, die aus ihrem bisher einzigem Ligaspiel die drei Punkte einheimsen konnten: Der VfB Lübeck gastiert beim Bremer SV, die U 23 des FC St. Pauli spielt auf gleichem Stadtgebiet bei Werder II und der BSV SW Rehden misst sich ebenfalls auf fremder Wiese mit dem VfV 06 Hildesheim. Dazu spielt der 1. FC Phönix Lübeck gegen Atlas Delmenhorst.