Weiche Flensburg: Neuzugänge hinterlassen positiven Eindruck

Der SC Weiche Flensburg verpasste sich in der Sommerpause eine Verjüngungskur. Trotz des Umbruchs sah Trainer Benjamin Eta beim ersten Test eine ordentliche Leistung.

Mehr zur Regionalliga Nord News

Transfers

Neue Spieler, neue Trikots - und alte Ambitionen. "Wir wollen uns so vorbereiten, dass wir ernsthaft um die Meisterschaft mitspielen können", hatte Benjamin Eta, seit Jahresbeginn Coach beim SC Weiche Flensburg 08, beim Trainingsauftakt am 22. Juni gesagt. In der vergangenen Saison war bei Deutschlands nördlichstem Regionalligisten längst nicht alles nach Wunsch gelaufen.

Nur Platz fünf in der Liga, dazu das verlorene Landespokalfinale gegen den VfB Lübeck, und zwei Trainerwechsel (Mamadou Sabaly für Thomas Seeliger, Benjamin Eta für Sabaly) - eine gebrauchte Spielzeit für die Fördestädter. Deshalb entschied sich die sportliche Führung um Eta sowie den Geschäftsführern Christian Jürgensen (Sport) und Harald Uhr (Finanzen) zum Umbruch. Zehn Spieler gingen, sechs meist junge Akteure kamen.

Unter anderem nicht mehr dabei sind die "Urgesteine" Florian Meyer und Kevin Schulz (beide 35) sowie Patrick Herrmann (ebenfalls 35) und Christopher Kramer (33). Meyer beendet seine Karriere, Kramer und Schulz schließen sich Regionalliga-Aufsteiger FC Kilia Kiel. Herrmann bleibt dem SC Weiche 08 erhalten, allerdings in anderer Funktion - er wird Co-Trainer von Benjamin Eta.

"Ich freue mich sehr auf den neuen Kader. Alle Positionen sind doppelt besetzt, das wird ein Super-Konkurrenzkampf", hatte der Coach beim ersten Training gesagt. Seine Mannschaft hinterließ beim ersten Testspiel gegen den dänischen Superligisten Aarhus GF (mit dem deutschen Trainer Uwe Rösler) schon einen guten Eindruck, trotzte dem höherklassigen Kontrahenten ein 1:1 ab.

Überzeugende Leistung beim ersten Test

"Das Ergebnis ist zweitrangig, wir hätten gewinnen, aber auch verlieren können. Wichtig ist, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, gut verteidigt und uns Chancen erarbeitet haben. Alle Spieler haben sich gut eingebracht", freute sich Eta, der alle Neuzugänge eine Halbzeit lang einsetzte. Besonders Felix Brügmann, Jannic Ehlers und David Pfeil hinterließen einen guten Eindruck. Ehlers war an der Vorbereitung der Flensburger Führung beteiligt, Pfeil schoss aufs Tor, Brügmann staubte ab.

"Das hat doch Lust auf mehr gemacht", befand Kapitän Dominic Hartmann. Um die Euphorie zu dämpfen, goss Benjamin Eta auch etwas Wasser in den Wein: "Es gibt noch genug Sachen, die wir besser machen müssen." Der Anfang ist aber gemacht.

Richtig ernst wird es für den SC Weiche 08 bereits zwei Wochen vor dem Regionalliga-Start Ende Juli: Am Freitag, 14. Juli, geht es im Landespokal zum FC Kilia Kiel mit den Ex-Flensburgern Kramer und Schulz. "Da wird Feuer drin sein", prophezeite Eta, der sein neu formiertes Team am kommenden Wochenende (7. bis 9. Juli) zum Kurz-Trainingslager nach Dänemark bittet.