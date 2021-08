Weiche Flensburg: Herrmann zurück im Norden

Regionalligist Weiche Flensburg hat einen prominenten Neuzugang zu verzeichnen: Abwehrspieler Patrick Herrmann kehrt nach zweieinhalb Jahren bei Darmstadt 98 in den Norden zurück, wo er mehr als sieben Jahre bei Holstein Kiel unter Vertrag stand.

Ausgerechnet Kiel ist am Samstag (15.30 Uhr) Gegner der Flensburger in der ersten Pokalrunde. Herrmann nimmt bereits am Training teil und könnte bereits am Wochenende zum Einsatz kommen. Sein letztes Spiel für Darmstadt hatte der 33-Jährige am letzten Zweitligaspieltag der letzten Saison absolviert - ebenfalls gegen Holstein Kiel (3:2 für die Lilien).

"Ich freue mich sehr auf die Zeit beim SC Weiche. Die Verantwortlichen haben mir hier eine persönliche Perspektive aufzeigen können, die mich überzeugt hat. Darüber hinaus stimmt die Zielstellung des Vereins, mit der ich mich voll und ganz identifizieren kann", so der Abwehrspieler. Herrmann ist nach Keeper Casper Mols und Defensivspezialist Torben Rehfeldt der dritte Neuzugang zur neuen Saison.

"Vorbild für unsere jungen Spieler"

"Patrick Herrmann ist ein Mentalitätsspieler und wird unserer Mannschaft mit seiner immensen Erfahrung aus dem Profifußball sofort und enorm helfen können, und zwar auf dem Platz, aber auch in der Kabine", hofft Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen und glaubt, dass sein neuer Spieler "gerade für unsere jungen Spieler ein Vorbild sein" wird.

In Darmstadt konnte Herrmann sich nicht richtig durchsetzen und kam in der letzten Saison nur auf 15 Einsätze in der Startelf (insgesamt 62 Spiele in der 2. Bundesliga). Mit Kiel war er 2017 von der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Dort kam er auf 35 Zweitliga- und 147 Drittligaspiele. Weitere Stationen waren u.a. der VfL Osnabrück (10 Drittligaspiele) und Hannover 96 (drei Bundesligaspiele).