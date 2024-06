Und da ist er, der Schlusspfiff. Die Flensburger fallen sich in die Arme, bleiben nach diesem Zittersieg in der Regionalliga, während ein heute spielerisch überlegener TuS Bersenbrück weiter in der Oberliga antreten muss. Aus den Phasen ihrer Überlegenheit hätten die Niedersachsen mehr Kapital schlagen müssen, eine Qualität, die man nicht nur in Relegationsspielen unter Beweis stellen muss.

Abpfiff

90' +7 Weiter Einwurf vom TuS von rechts. Der Ball rutscht durch zu Manneh, der zieht im Strafraum ab, doch geblockt. Gleich müsste hier Schluss sein.

90' +6 Manneh sprintet mit dem Ball in den Flensburger Strafraum, kommt zu Fall. Für Porsch ist das zu wenig für einen Elfmeter, die TuS-Bank sieht das erwartungsgemäß anders. Aber sicher keine Fehlentscheidung, hier die Pfeife stumm bleiben zu lassen.

90' +5 Nur noch wenige Sekunden, Bersenbrück setzt notgedrungen auf die Brechstange.

90' +3 Der SC Weiche macht nun den Ball an der Eckfahne fest. Die Uhr ist eine Freundin der Flensburger gerade.

90' +2 Riesenchance für Bersenbrück: Nach einem Eckball von links köpft Eiter an die Latte, den Nachschuss aus dem Gewühl fängt Heim.

90' +1 Schiedsrichter Porsch zeigt fünf Minuten Nachspielzeit an.

89' Der TuS rennt an, kommt aber nicht zu guten Abschlüssen.

88' Der Spannungslevel ist hoch, denn wenn es nach 90 Minuten unentschieden stünde, würde es in die Verlängerung gehen. Aktuell aber wäre der SC Weiche gerettet. Kann sich schnell ändern, Bersenbrück braucht einen Treffer.

86' Immer wieder schafft es jetzt Flensburg, sich zu befreien.

79' Bersenbrück muss nun wieder etwas zulegen und legt auch prompt den Vorwärtsgang ein. Sieht gefährlich aus, der SC Weiche wird hier noch einiges an Defensiv-Arbeit leisten müssen.

75' Bitter für den Torschützen. Er hat sich offenbar bei seinem Schuss verletzt und muss raus.

73' 2:1 Tor für Weiche Flensburg

El-Kandoussi Flensburg belohnt sich für eine kleine Leistungssteigerung in den vergangenen Minuten. Im Strafraum springt der Ball zu El-Kandoussi, der es direkt versucht und mit einem abgefälschten Schuss zur Führung trifft. Etwas schmeichelhaft, wenn man sich das gesamte Spiel bisher zu Gemüte führt.

63' Eickschläger bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Weiche-Sechzehner. Eiter darf köpfen, doch Heim schnappt sich den zu unplatzierten Abschluss. Dennoch: Bersenbrück arbeitet hier beharrlich an der Führung.

61' Nächster Angriff des TuS: Nach einem simplen Befreiungsschlag ist Eickschläger vorne auf einmal durch, doch Richter grätscht ihm den Ball im Strafraum mit vollem Einsatz noch fair vom Fuß.

56' Bisher hat die Pause den Flensburgern keinen Auftrieb gegeben. Aktuell ist hier Bersenbrück das gefährlichere Team.

52' Manneh hat die Gäste-Führung auf dem Fuß. Cherif spielt einen kapitalen Fehlpass quer vor dem eigenen Strafraum, der Bersenbrücker Stürmer steuert auf Heim zu, doch ein Abwehrbein verhindert den Einschlag.

48' Auf der Gegenseite zieht Cornils ab, doch sein Schuss wird geblockt. Geht gut los hier in Halbzeit zwei.

47' Die erste Duftmarke setzt aber Bersenbrück: Lührmann kommt im Sechzehner zum Abschluss und trifft den Pfosten.

46' Das Spiel läuft wieder. Vielleicht ein gutes Omen für die Flensburger: Ab sofort ist mit El-Kandoussi der Last-Minute-Ausgleichsschütze des Hinspiels mit von der Partie.

Anpfiff 2. Hälfte

15:52 Uhr Pause in Flensburg. Und die kommt für den SC Weiche wie gerufen, denn nach dem Ausgleich war der Stecker draußen. Vorher war der Regionalligist spielbestimmend und wirkte auf eine positive Art und Weise sehr giftig. Bersenbrück agierte hier bisher sehr mutig, das konsequente Pressing nach dem Manneh-Tor führte jedoch nicht zu größeren Torchancen.

Halbzeitpfiff

39' Schiedsrichter Fabian Porsch bekommt den Ball bei einem Bersenbrücker Pressschlag voll ins Gesicht. Der Referee muss sich kurz schütteln. Es geht aber weiter.

31' Bersenbrück attackiert jetzt tief in des Gegners Hälfte. Flensburg wirkt etwas verunsichert.

26' Was löst der Nackenschlag bei Flensburg aus? Bisher ist die Fröhling-Elf gut im Spiel, zeigt mit ihrer Körpersprache, dass sie weiß, was heute auf dem Spiel steht. Doch Bersenbrücks Offensive ist immer für einen Stich gut, wie man bei Mannehs Ausgleich eindrucksvoll sehen konnte.

24' 1:1 Tor für Bersenbrück

Manneh Eine flache Hereingabe von der rechten Grundlinie rauscht bis an den langen Pfosten, wo Manneh nur noch einschieben muss.

18' Ein verdienter Treffer, denn Flensburg hat hier bisher ein Chancenplus. Bemerkenswert: Lührmann hatte kurz vorher eine ähnliche Gelegenheit nach zu kurzer Klärung des gegnerischen Keepers, doch der Bersenbrücker Stürmer hob den Ball über das leere Tor.

15' 1:0 Tor für Weiche Flensburg

M. Schmidt Nach einem langen Ball eilt Gäste-Torwart Böhmann aus seinem Gehäuse, klärt aber vor die Füße von Schmidt, der aus 30 Metern die Kugel ins leere Tor hebt.

1' Los geht's. Das Manfred-Werner-Stadion ist gut gefüllt, der Platz aufgrund des Regens nass und rutschig.

Anpfiff

14:47 Uhr Die Hausaufgaben für beide Mannschaften sind nach den Eindrücken des Hinspiels klar: Weiche Flensburg darf nicht abermals die erste Halbzeit so in den Sand setzen, Bersenbrück hingegen muss seine Qualitäten auch nach dem Seitenwechsel besser zur Geltung bringen.