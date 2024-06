Wieder El-Kandoussi: Flensburg wackelt lange und bleibt dennoch drin

Der SC Weiche Flensburg 08 bleibt in der Regionalliga. Wie schon im Hinspiel der Relegation erzielte Yusri El-Kandoussi auch am Sonntag einen wichtigen Treffer für die Fröhling-Elf, die ansonsten mit dem TuS Bersenbrück große Probleme hatte.

Jubelt auch nächste Saison in der Regionalliga: Der SC Weiche Flensburg (Archiv-Foto) hat am Sonntag den Klassenerhalt gefeiert. IMAGO/Werner Scholz

Nur ein Sieg zählt - diese Parole galt beim Relegations-Rückspiel zwischen dem SC Weiche Flensburg 08 und dem TuS Bersenbrück besonders, da das Hinspiel am Mittwoch 2:2 ausging.

Am Sonntag feuerte kurz nach Anstoß Marten Schmidt einen ersten Schuss aufs Bersenbrücker Tor, doch Keeper Böhmann tauchte ab und packte zu. Auf der Gegenseite wurde es in der 9. Minute erstmals gefährlich: Nach einem langen Ball auf Eickschläger kam Weiche-Schlussmann Heim aus seinem Kasten und erreichte vor dem Bersenbrücker die Kugel. Den Nachschuss hob Lührmann aus rund 20 Metern über das leere Tor. Besser machte es Marten Schmidt in der 15. Minute. Er nutzte eine solche Chance nach zu kurzer Klärung von Böhmann und chippte die Kugel aus rund 30 Metern ins verwaiste Gehäuse zum 1:0.

Die Hausherren schienen alles im Griff zu haben. Zwar war Bersenbrück um eine Antwort bemüht, doch so richtig gefährlich wurde es bis dato nicht. Dann kam die 24. Minute. Eine flache Hereingabe von der rechten Grundlinie von Eickschläger rauschte quer durch den Strafraum bis an den langen Pfosten. Dorthin war Manneh eingelaufen, der zum Ausgleich einschob. Ein Wirkungstreffer für den Regionalligisten, der nun weit weniger entschlossen als noch in der Anfangsphase agierte. Bersenbrück wollte das mit konsequentem Pressing tief in der gegnerischen Hälfte nutzen. Doch zu Großchancen führte das nicht, sodass es mit 1:1 in die Pause ging.

Ansehnlicher Wiederbeginn

Der zweite Durchgang ging ohne Abtastphase chancenreich los. Lührmann traf aus dem Gewühl den Pfosten des Flensburger Gehäuses, auf der Gegenseite kam Cornils aus zentraler Position zum Schuss, wurde aber gerade noch geblockt. Nächster Aufreger in der 52. Minute: Flensburgs Cherif spielte kurz vor dem eigenen Strafraum einen fatalen Querpass, den Manneh aufnahm, auf Heim zusteuerte, doch ein Abwehrbein verhinderte die Gäste-Führung. Generell kam der Oberligist mit viel Schwung aus der Kabine, hatte vor allem mit dem quirligen Manneh in der Spitze einige ernstzunehmende Torannäherungen.

Ab der 70. Minute bekam der SC Weiche wieder einen Fuß in die Tür und schlug sofort zu. In der 73. Minute sprang im Strafraum der Ball zum zur Pause eingewechselten El-Kandoussi, der schon im Hinspiel das späte 2:2 schoss und der nun mit einem noch abgefälschten Dropkick die etwas schmeichelhafte Führung erzielte. Dabei verletzte sich der Torschütze und musste ausgewechselt werden.

Jetzt war Bersenbrück wieder gefordert, brauchte einen Treffer, um zumindest die Verlängerung zu erzwingen. Lange Zeit jedoch konnte Flensburg den Gegner vom Tor weghalten, ehe in der Nachspielzeit Eiter nach einem Eckball an die Latte köpfte und auch der Nachschuss aus dem Gewühl in den Armen von Heim landete. In der letzten Aktion des Spiels kam Manneh nach weitem Einwurf im Strafraum zum Schuss, doch mit vereinten Kräften blockten die Hausherren den Schuss und konnten wenige Sekunden später den Klassenerhalt bejubeln. Ein Erfolg der Marke "Zittersieg". Anderseits musste sich der Oberligist vorwerfen lassen, in seinen Phasen der Überlegenheit nicht kaltschnäuziger vor dem Tor agiert zu haben, wobei natürlich auch das zweimalige Aluminium-Pech eine Rolle spielte.