Weiche Flensburg freut sich auf Dänemarks Ex-Nationalspieler Albaek

Der SC Weiche Flensburg 08 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Mads Albaek einen Spieler verpflichtet, der sein Können schon beim 1. FC Kaiserslautern und auf internationalem Terrain unter Beweis gestellt hat.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Transfers

Das zentrale Mittelfeld des SC Weiche Flensburg 08 ist ab kommender Saison um eine große Portion Erfahrung reicher. Am Dienstag verkündete der Regionalligist sichtlich stolz, dass er Mads Albaek unter Vertrag genommen hat. Der 34-Jährige spielte zuletzt in seiner Heimat Dänemark für den Erstligisten Randers FC. Zudem schnupperte Albaek auch in Schweden und Frankreich bereits Erstliga-Luft.

In Deutschland dürfte der zweimalige A-Nationalspieler Dänemarks insbesondere Fans des 1. FC Kaiserslautern ein Begriff sein, denn zwischen 2017 und 2019 absolvierte Albaek 22 Dritt- und sieben Zweitliga-Spiele für die Roten Teufel.

Jetzt geht es für Albaek nach Flensburg und dort wird er schon sehnsüchtig erwartet: "Mads ist genau der erfahrene Spieler, den wir uns für unsere junge Mannschaft gewünscht hatten", betont Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen und fügt an: "Er passt exakt in unser Anforderungsprofil: ein Däne, der auch Deutsch spricht, der über Routine verfügt und Lust hat, in Flensburg etwas zu erreichen."

Mads kann in hektischen Phasen Ruhe ins Spiel bringen. An ihm werden sich unsere jungen Spieler orientieren können. Weiche-Trainer Torsten Fröhling

Mit ihm federführend arbeiten muss Cheftrainer Torsten Fröhling. Und das geht auch er mit viel Optimismus an: "Mads kann in hektischen Phasen Ruhe ins Spiel bringen. An ihm werden sich unsere jungen Spieler orientieren können. Er kann sowohl auf der Sechs, der Acht oder der Zehn spielen. Mit seiner Routine wird er unsere Zentrale stärken."

Albaeks Transfer steht stellvertretend für die neue Ausrichtung der Flensburger auf dem Transfermarkt. Mit Berni Petersen, der unter anderem schon DGF Flensborg und die dänische Minderheiten-Auswahl in Schleswig als Trainer betreut hatte, wurde ein neuer Mann in die sportliche Leitung geholt, der ab sofort unter der Arbeitsbezeichnung "Sportdirektor für die Ausrichtung nach Skandinavien und die Entwicklung von Strukturen zwischen der Liga und der Jugend" beim SC Weiche tätig ist. Zudem meinte Chef-Coach Fröhling unlängst beim Trainingsauftakt, dass er es für unklug halte, wenn sich Weiche nicht auch in Dänemark nach guten Spielern umschauen würde.