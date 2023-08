Weiche Flensburg: "Einstellung und Wille haben gestimmt", defensive Probleme bleiben

Der SC Weiche Flensburg wartet in der Regionalliga Nord weiter auf den ersten Sieg. Gegen den VfB Oldenburg sei jedoch eine Leistungssteigerung erkennbar gewesen, auch wenn die Defensive weiter Sorgen bereitet.

Christian Jürgensen brachte es auf den Punkt. "Es ist zu leicht, gegen uns Tore zu erzielen", sagte der ehemalige Verteidiger und heutige Sport-Geschäftsführer des SC Weiche Flensburg 08. Das 2:2 im Duell der Fehlstarter gegen den VfB Oldenburg half keiner der beiden Mannschaften wirklich weiter. Nach fünf Ligaspielen warten die Flensburger weiter auf den ersten Sieg.

Einen Schritt nach vorne habe man gemacht, befand Angreifer Marcel Cornils. Man habe "echt starke Phasen" gehabt, sagte Innenverteidiger Torben Rehfeldt und ergänzte: "Aber wir müssen endlich mal drei Punkte holen."

Ein Sieg wäre möglich gewesen für die Mannschaft von Trainer Benjamin Eta, aber eben auch eine Niederlage. Hätte Torhüter Jesper Heim in der Schlussphase nicht zweimal stark gegen Rafael Brand und Drilon Demaj pariert, hätte es wohl die dritte Heimschlappe im dritten Spiel gegeben. Fast beschwörend sagte Trainer Benjamin Eta: "Einstellung und Wille haben gestimmt. Wir müssen positiv bleiben, dann wird der erste Sieg auch kommen."

Eta hatte in der Startelf auf die Spieler gesetzt, die auch beim 0:0 in Bremen begonnen hatten. Für Kapitän Dominic Hartmann blieb nur ein Platz auf der Bank. Der 31-Jährige sah es gelassen: "Ich habe keinen besonderen Status, bloß weil ich die Binde trage, und stelle mein Ego zurück. Es geht darum, als Team erfolgreich zu sein - und dazu will ich meinen Teil beitragen, indem ich Gas gebe."

Nach je einer Torchance auf beiden Seiten schienen sowohl Weiche 08 als auch Oldenburg fast erschrocken über den schwungvollen Beginn. Beiden war nach dem missglückten Saisonstart die Verunsicherung anzumerken - bloß keine Fehler machen, war die Devise. Oldenburg gelang das in den ersten 45 Minuten etwas besser als den Gastgebern. Die hatten in den 20 Minuten nach dem Wechsel ihre beste Phase. Da drückten sie dem Spiel ihren Stempel auf und beeindruckten den Drittliga-Absteiger erkennbar. Mit zwei Toren nach Standards schlug sich das auch im Ergebnis nieder. Die Hoffnung auf den ersten Heimsieg, sie lebte.

"Deutlich mehr Fußball"

Doch Oldenburgs Ole Käuper zertrat das zarte Pflänzchen mit seinem Ausgleich. Der war nicht herausgespielt, eher ein Zufallsprodukt - doch solche Tore kassiert der SC Weiche 08, früher für seine defensive Stärke bekannt und gerühmt, einfach zu oft. Zehn Gegentreffer in drei Heimspielen, das ist viel zu viel. Ein Beleg, dass trotz guter Ansätze, die Stabilität fehlt. Nach dem 2:2 war Oldenburg wieder am Drücker.

Die Sieglos-Serie nagt am Flensburger Selbstbewusstsein. "Wenn wir mal gewinnen, kommt das Selbstvertrauen auch zurück", war sich Marcel Cornils sicher. Der 31-Jährige hatte am Freitag "deutlich mehr Fußball" ausgemacht und Körpersprache sowie Mentalität im Team gelobt. Alle warten darauf, dass der Knoten endlich platzt und ein Sieg gelingt. Dieses Gefühl haben die Flensburger in dieser Saison noch nicht oft genießen dürfen - von insgesamt zwölf Partien in Vorbereitung, Pokal und Liga wurden lediglich zwei gewonnen.