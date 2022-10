Weiche Flensburg: Die Wahrheit und weniger Videos

Zweiter Erfolg in Serie: Der SC Weiche Flensburg 08 ist wieder in der Erfolgsspur und siegt auch im Derby gegen den VfB Lübeck. Hinterher fielen bemerkenswerte Aussagen zum jüngsten Trainerwechsel.

Das Lachen ist zurück beim SC Weiche Flensburg 08. "Er hat uns einen Zaubertrank gegeben." So beantwortete René Guder breit grinsend die Frage eines Journalisten, was denn Trainer Mamadou Sabaly mit der Mannschaft gemacht habe. Der Torschütze zum 1:0 im Landesderby gegen den zuvor ungeschlagenen Tabellenführer VfB Lübeck wurde schnell wieder ernst und versuchte, den Aufschwung zu erklären "Er packt uns so an, wie wir das brauchen. Das Training ist härter und intensiver, wir haben Luft für 90 und mehr Minuten", sagte der Meppen-Rückkehrer.

Der zweite Sieg in Folge sorgte für gute Stimmung im Manfred-Werner-Stadion. "Wir arbeiten, sagen uns die Wahrheit und lachen wieder", erklärte Sabaly den Aufschwung. Der bisherige Co-Trainer genießt den Moment, ist aber weit davon entfernt, abzuheben. "Wir müssen nicht so viele Videos gucken, um uns auf den nächsten Gegner einzustellen - wir schauen auf uns", ergänzte er.

Heim-Malheur an der Herdplatte

"Wir haben einen Plan", bemerkte Kapitän Dominic Hartmann vielsagend. Spaß, Leidenschaft und vielleicht auch ein Plan, das hatte dem Vizemeister der Vorsaison zuletzt gefehlt. Der Plan gegen favorisierte Lübecker bestand auch darin, Routiniers wie Christopher Kramer und Tobias Fölster auf der Bank zu lassen und auf zwei 19-Jährige zu setzen. Im Tor stand Philip Österbaek (Jesper Heim hatte sich am Tag vor dem Spiel auf einer Herdplatte die Hand verbrannt), in der Dreierkette feierte Torben Marten sein Debüt. Für eine gute Viertelstunde mischte auch noch John-Frederik Dethlefs (20) mit.

"Wir haben es nicht geschafft, Gier und Zielstrebigkeit zu entwickeln. Im Strafraum war das zu wenig", befand VfB-Trainer Lukas Pfeiffer. Bearbeitet zu werden, das schmeckte den Gästen vier Tage nach dem Pokalspiel gegen Mainz 05 nicht. Das Bemühen war den Grün-Weißen nicht abzusprechen, doch Flensburg fightete und warf sich in jeden Schuss.

Ich hasse es, auf die Tabelle zu schauen. Mamadou Sabaly, Interimstrainer von Weiche Flensburg

Sind die Flensburger jetzt wieder im Titelrennen? Da verdüsterten sich die sonst so freundlichen Flensburger Mienen. "Ich hasse es, auf die Tabelle zu schauen", sagte Sabaly fast barsch. Und der Torschütze des Tages stimmte ihm zu. "Wir haben nicht auf die Tabelle geguckt, das ist nebensächlich. Wir denken von Woche für Woche."

Nach so einem Sieg schmeckte das Siegerbier besonders gut. Und wenn es dann auch noch von Ministerpräsident Daniel Günther spendiert wird... Der hatte das Derby am Samstag in Flensburg interessiert verfolgt und nach dem Spiel in der Kabine seine Glückwünsche übermittelt. Ein "Zaubertrank" wird es nicht gewesen sein, aber eine Belohnung für eine engagierte und kämpferisch sehr starke Leistung des SC Weiche 08.