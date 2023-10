Weiche Flensburg: Das Problem mit der Konstanz

Vor der Saison hätten viele dem SC Weiche Flensburg wohl einen Platz im oberen Tabellendrittel zugetraut. Die Realität aber sieht anders aus: Schwankende Leistungen - vor allem im eigenen Stadion - haben Weiche bislang nur auf Platz zwölf geführt.

Was war am 6. Mai 2023, Tobias Fölster? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. "Da haben wir 2:0 gegen Havelse gewonnen", sagt Tobias Fölster, Innenverteidiger beim SC Weiche Flensburg 08. Für die Niedersachsen spielte der 29-Jährige sieben Jahre lang. Am Sonntag (13.30 Uhr, Manfred-Werner-Stadion) gibt es ein Wiedersehen mit den Ex-Kollegen.

Das 2:0 Anfang Mai sticht heraus - es war der letzte Flensburger Sieg vor eigenem Publikum. Seitdem wurden zwölf Partien (eine im Landespokal, drei in der Vorbereitung, acht in der Liga) nicht gewonnen. Der Hauptgrund dafür, dass die zu Saisonbeginn hoch eingeschätzten Schleswig-Holsteiner als Tabellen-Zwölfter hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben.

Zu denken, dass die aktuelle Situation nur mit dem Trainerteam zusammenhängt, das ist uns zu einfach Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen über die enttäuschenden Ergebnisse

Wäre da nicht die gute Auswärtsbilanz (drei Siege, zwei Unentschieden) - es wäre wohl ungemütlich geworden beim Meister des Jahres 2018 (der sich den Titel damals übrigens mit einem Remis beim TSV Havelse gesichert hatte). Trainer Benjamin Eta stand nicht zur Disposition. "Zu denken, dass die aktuelle Situation nur mit dem Trainerteam zusammenhängt, das ist uns zu einfach", hatte Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen vor kurzem dem "Flensburger Tageblatt" im Interview gesagt.

Die Gründe sind vielschichtig. "Wir kassieren zu viele einfache Gegentore, machen individuelle Fehler und treffen vorne oftmals die falschen Entscheidungen", sagt Tobias Fölster, der in allen bisherigen zwölf Ligaspielen auf dem Platz stand. Besonders die drei 0:5-Klatschen gegen Teutonia Ottensen, den FC St. Pauli II und Phönix Lübeck haben geschmerzt. In zwei dieser drei Partien fiel die Mannschaft förmlich auseinander, gab sich auf.

Es fehlt die Konstanz - in allen Mannschaftsteilen. Leistungsträger schaffen es noch nicht, konstant abzuliefern, laufen ihrer Form teilweise hinterher. "Wir müssen es schaffen, uns so zu pushen, wie wir es auswärts hinkriegen", fordert Fölster. Trainer Benjamin Eta befindet: "Wir haben auch schon gute Heimspiele gemacht, aber es ist noch nicht gut genug."

Die Hoffnung trägt einen Namen

Große Hoffnungen setzen die Verantwortlichen in Neuzugang Marten Schmidt. Der im Sommer aus Oldenburg gekommene Mittelfeldspieler feierte beim Sieg gegen den FC Kilia Kiel sein Comeback nach einer Knieverletzung und erzielte das Siegtor zum 3:2. "Er macht ein Wahnsinnstor und hilft uns zuvor schon mit seinen einfachen Pässen, der Ballkontrolle und seiner Kopfballstärke", hatte Christian Jürgensen vom 27-Jährigen geschwärmt.

Schmidt könnte einer der dringend benötigten Führungsspieler sein. Nach dem Umbruch im Sommer (zehn Abgänge, sechs Zugänge) fehlt es noch an einer klaren Hierarchie im Team. Dominic Hartmann hatte vor der Partie in Lohne sein Kapitänsamt niedergelegt, weil er den Fokus auf seine eigene Leistung legen wollte. Neuer Spielführer ist mit Finn Wirlmann einer der Routiniers im Team.

"Das Team ist intakt, der Zusammenhalt stimmt", hat Eta festgestellt - und bezieht auch ausdrücklich die Akteure mit weniger Spielanteilen mit ein. Vor der 3:0 gewonnenen Partie in Lohne hatte es eine intensive Aussprache gegeben. Es wurde Klartext geredet, der Reflex Trainerentlassung blieb aus. Wir sind auch überhaupt nicht zufrieden. Aber ich bin dennoch stolz, dass wir hier zusammen die Ruhe bewahren und auch mal antizyklisch handeln. Keiner zeigt mit dem Finger auf den anderen", hatte Jürgensen dem "Flensburger Tageblatt" gesagt.

Damit es ruhig bleibt, sind nun Ergebnisse gefragt. Ein Heimerfolg gegen Havelse (der erste nach 24 Wochen) könnte ein erster Schritt in eine bessere Zukunft sein. Dabei fehlen werden am Sonnabend die verletzten Abwehrspieler Theo Behrmann und Torben Marten sowie Angreifer Jannic Ehlers, der beim 3:2 in Kiel die fünfte Gelbe Karte sah.