Weiche Flensburg, D/A oder doch der HSV II: Wer erobert die Tabellenspitze?

Nach dem 7. Spieltag am Mittwoch steht am Wochenende bereits Runde 8 an und damit für Kickers Emden die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg. Gegner am Samstag ist Mitaufsteiger Bremer SV. Eröffnet wird der Nachmittag von Weiche Flensburg, das sich die Tabellenspitze vom diesmal spielfreien VfB Lübeck zurückerobern kann, sofern der punktgleiche SV Drochtersen/Assel am Sonntag bei Atlas Delmenhorst mitspielt.

Der SV Drochtersen/Assel kann am Sonntag bei Atlas Delmenhorst an die Spitze der Regionalliga Nordost springen. IMAGO/Claus Bergmann

Mit fünf Spielen startet am Samstag der 8. Spieltag. Ein besonderer Blick lohnt sich dabei nach Emden, wo die noch punktlosen Kickers ein Wiedersehen mit dem Bremer SV feiern, den man vor einigen Monaten in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga noch mit 2:1 schlug. Während das Wort punktlos schon impliziert, dass es bei Mannschaft von Stefan Emmerling, die mittwochs D/A 0:2 unterlag, seit jenen Aufstiegsspielen nicht mehr rund lief, musste auch der Bremer SV nach einem kurzen Hoch von zwei Siegen zuletzt wieder Rückschläge verkraften. Beide brauchen also ein Erfolgserlebnis - Emden freilich umso mehr.

Den ersten Sieg gab es unter der Woche für Holstein Kiel II. Hatte der Zweitliga-Nachwuchs bisher aus guten Vorstellungen keine drei Zähler mitnehmen können, belohnte sich die Elf von Sebastian Gunkel gegen den TSV Havelse mit zwei späten Moumouni-Treffern. Jetzt soll nachgelegt werden, am besten gleich am Samstag beim SSV Jeddeloh II. Der bewies am Mittwochabend Nehmerqualitäten und Moral. Nach einem 0:2-Pausenrückstand drehte die Truppe von Björn Lindemann das Ergebnis noch in einen 3:2-Erfolg. Für beide gilt nun nicht nachzulassen. Die Gastgeber können mit einem Erfolg weiter an der Spitzengruppe dranbleiben, die Kieler über den Strich springen.

Unter der Woche war der SC Weiche Flensburg spielfrei und verlor die Tabellenführung an den VfB Lübeck. Nun bleibt dieser am Wochenende ohne Einsatz und die Wahrscheinlichkeit, dass es einen neuen Primus geben wird, ist sehr hoch. Auch die Flensburger können den Platz an der Sonne - vorausgesetzt Drochtersen/Assel feiert tags darauf keinen höheren Sieg - am Samstag wieder zurückerobern. Allerdings haben die Jungs von Thomas Seeliger ein dickes Brett zu bohren. Den Werder Bremen II könnte man durchaus als Angstgegner Flensburgs bezeichnen. Zum 13. Mal treffen beide aufeinander. Die Weiche-Bilanz: ein Sieg, sieben Unentschieden und vier Niederlagen.

Außerdem am Samstag sind im Einsatz: Teutonia Ottensen und BW Lohne, das am Mittwoch beim ersten 3:2-Saisonerfolg fast alle Gefühlslagen durchlebte, nachdem man zwischenzeitlich ein 2:0 aus der Hand gab und Goldmann schließlich in den Schlussminuten doch noch zum Sieg traf. Und Schwarz-Rehden empfängt Tabellennachbar FC St. Pauli II. Die Zweitliga-Reserve war unter der Woche spielfrei, weil Ottensen im DFB-Pokal gegen Leipzig antrat. Der BSV schlug Bremen II glatt 3:0.

Platzt bei Havelse der Knoten?

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Sonntags finden dann die verbleibenden vier Partien statt. Unter anderem treffen im Duell zweier Profi-Reserven der Hamburger SV II und Hannover 96 II aufeinander. Ein weiteres Kellerduell erwartet den TSV Havelse, der den 1. FC Phönix Lübeck empfängt. Eintracht Norderstedt kreuzt die Klingen mit dem VfV 06 Hildesheim. Und zu guter Letzt stehen sich Atlas Delmenhorst und der SV Drochtersen/Assel gegenüber, der wie angesprochen an die Spitze springen kann.