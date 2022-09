Weiche-Coach Seeliger: "Wir müssen nicht über 3. Liga reden"

Nächste Heimpleite: Nach der Niederlage gegen Lohne herrscht beim SC Weiche Flensburg Ratlosigkeit und schlechte Stimmung.

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Es war nett gemeint, aufbauend. "Ihr werdet am Ende sicherlich unter den Top Drei stehen", sagte Henning Rießelmann, Trainer von Blau-Weiß Lohne, am Samstag zu seinem Kollegen Thomas Seeliger. Davon wollte der Coach des SC Weiche Flensburg 08 aber gar nichts hören. Er war nach eigenem Bekunden stinksauer.

Grund genug hatte der 55-Jährige. Seine Mannschaft hatte vor eigenem Publikum wieder einmal enttäuscht und im fünften Heimspiel bereits die dritte Niederlage kassiert. Nichts war zu spüren von der Bissigkeit und dem Siegeswillen, den Seeliger noch eine Woche zuvor beim 4:1 gegen den FC St. Pauli lobend erwähnt hatte.

"Auswärts und zu Hause - das sind zwei verschiedene Mannschaften", stellte Flensburgs Finanz-Geschäftsführer Harald Uhr fest, und in seiner Stimme schwang Ratlosigkeit mit. "Borniert und arrogant" sei das Team in der ersten Hälfte aufgetreten, zürnte er. Und Seeliger legte nach: "Ich kann nicht nachvollziehen, wie man in den ersten 45 Minuten so leidenschaftslos auftreten kann. Wir waren ja gar nicht präsent." Der Coach redete sich in Rage. "Wir müssen nicht über die 3. Liga reden und gucken, was der VfB Lübeck macht. Wir haben wieder einen Elfmeter verschossen, wir haben es als Mannschaft wieder nicht auf den Platz gebracht. So reicht das einfach nicht. Wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent geben, um es zu gewinnen."

Ich kann nicht nachvollziehen, wie man in den ersten 45 Minuten so leidenschaftslos auftreten kann. Wir waren ja gar nicht präsent. Trainer Thomas Seeliger

Von 100 Prozent waren die Flensburger weit entfernt. Es wurde nicht konsequent verteidigt, Zweikämpfe nicht oder nur halbherzig geführt. Die Fehlerquote war hoch, wieder einmal müssen sie sich vorwerfen lassen, aus ihren zahlreichen Chancen zu wenig gemacht zu haben.

Dominic Hartmann scheiterte mit einem Foulelfmeter an Lohnes Keeper Marko Dedovic (25.). Und in der kurzen Drangphase der Gastgeber war auch Pech dabei - wie bei den Pfostenschüssen von Tobias Fölster und Niclas Nadj (53. und 54.). "Wir hatten so viele Abschlüsse im Strafraum, daraus müssen wir mehr machen", ärgerte sich Angreifer Christopher Kramer.

Eine Aktion - der Sonntagsschuss von Lohnes Christopher Schepp per Außenrist in den Winkel (65.) - reichte, um dem SC Weiche 08 den Stecker zu ziehen. "Da ist null Bewegung!", schimpfte Fölster über den ganzen Platz, als er vergeblich nach einer Anspielstation suchte. Lohne vergab noch einige gute Konterchancen und freute sich ausgelassen über den Sieg. Die Partymusik dröhnte noch eine Stunde nach Spielschluss aus der Gästekabine.

Zum Feiern hatte kein Flensburger Grund. Der Vizemeister der Vorsaison rennt den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Schwacher Trost: Am Samstag steht wieder ein Auswärtsspiel an (bei Atlas Delmenhorst). Und auf fremden Plätzen hat der SC Weiche 08 bislang alle Partien gewonnen. Spötter regten schon an, auch zu Heimspielen mit dem Bus anzureisen.