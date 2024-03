Weibliche U20 des DHB auf Platz zwei bei Vier-Nationen-Turnier

Nach einem 30:33 zum Auftakt gegen Gastgeber Ungarn hat sich die weibliche U20 des DHB mit zwei Siegen gegen Dänemark und Frankreich noch den zweiten Platz beim Vier-Nationen-Test in Dabas gesichert. "Die Mannschaft hat einen Teil der erwünschten Entwicklung gezeigt", so Bundestrainer Christopher Nordmeyer.

Gegen Europameister Ungarn nur knapp verloren, Vize-Europameister Dänemark deutlich geschlagen und gegen Frankreich nie zurück gelegen: Die weibliche U20-Auswahl des Deutschen Handballbundes hat das hochkarätig besetzte Vier-Nationen-Turnier im ungarischen Dabas hinter dem Gastgeber auf Platz zwei abgeschlossen.

Im "Endspiel um Platz zwei" setzte sich die Mannschaft von Christopher Nordmeyer am heutigen Samstag gegen Frankreich mit 36:33 (19:15) durch. "Die Mannschaft hat einen Teil der erwünschten Entwicklung gezeigt und ist einen Schritt näher an die Weltklasse in unserer Altersklasse herangekommen", freute er sich und fügte an. "Die Gegner, auf die wir trafen, waren nicht irgendwelche."

Deutschland befand sich nach vierzig Minuten in einer Stresssituation: Von 5:5 war die DHB-Auswahl auf 12:6 davongezogen, führte mit 16:9 und schien acht Minuten vor der Pause das Spiel und Gegner Frankreich offenkundig im Griff zu haben. Aber nach einem 19:15 beim Seitenwechsel fand im zweiten Abschnitt die Equipe Tricolore mit Durchbrüchen immer häufiger zum Erfolg, während sich das DHB-Team bei weitem nicht mehr die klaren Torchancen wie zuvor herausspielte.

Der zweite Sieg geriet in Gefahr, aber nachdem der Gegner sogar zum 23:23 egalisiert hatte, machte Deutschland klar, dass es gut um das Nervenkostüm bestellt ist. Nach einer Auszeit gab es zwei Tore und eine Vorlage von der zunächst ob der hohen Belastung dosiert eingesetzten Nieke Kühne, ein Tor von Tabea Wipper und zwei Paraden von Marie Weiss hieß es 28:24. Die Nordmeyer-Sieben - jetzt mit Lisa Fuchs im Rückraum, die mit ihrer Spielsteuerung nahtlos an die gute Leistung von Lotta Röpcke anknüpfte - war somit vier Minuten aus dem Gröbsten raus.

"Wir haben auch in dieser schwierigen Situation an uns geglaubt", so Nordmeyer. Frankreich verkürzte zwar noch, den zweiten Platz ließ sich Schwarz-Rot-Gold aber nicht mehr streitig machen. "Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir nach vorn wollten. Es freut mich, dass wir unsere gute Leistung auch in der zweiten Halbzeit bestätigt haben, als es schwieriger wurde", zog Christopher Nordmeyer sein durchweg positives Resümee.

Weibliche U20 des DHB bei Turnier in Ungarn

Deutschland - Ungarn 30:33

Weiss, Lorisch; Fuchs (2), Fodjo (1), Tröster (2), Probst (2), Gaubatz (2), Kühne (5), Ehlert, Bianco (3), Däuble (5), Röpcke (1), Ruwe (4), Wipper, Petzold (1), Pfundstein (2).



Deutschland - Dänemark 31:23

Weiss, Lorisch; Fuchs (3), Fodjo (3), Tröster, Probst (3/2), Gaubatz (1), Kühne (6), Ehlert (2), Bianco (2), Röpcke (1), Ruwe (2), Wipper (3), Petzold (4), Pfundstein (1).



Deutschland - Frankreich 36:33

Weiss, Lorisch; Fuchs (4), Fodjo, Tröster (2), Probst (1/1), Gaubatz (1), Kühne (4), Ehlert (7), Bianco (3), Röpcke (5), Ruwe (1), Wipper (4), Petzold (4), Pfundstein.