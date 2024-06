Weibliche U18 zur WM-Vorbereitung bei Nations Cup in Lübeck

Vom 27. bis zum 30. Juni finden in Lübeck die Handball Days statt. Im Rahmen des Jungendhandball-Rasenturniers, zu welchem 420 Mannschaften gemeldet wurden, findet in der benachbarten Bundesliga-Hansehalle der Nations Cup statt. Für die weibliche U18-Auswahl sind es einige der letzten wichtigen Tests vor der im August anstehenden Weltmeisterschaft.

Die weibliche U18-Auswahl reist im August zur Weltmeisterschaft nach China. Vorab testet die Mannschaft beim Nations Cup gegen die Schweiz, Polen und Dänemark. "Die drei kommenden Gegner haben alle unterschiedliche Spielstile und das ist gut für uns, weil wir viel üben können", blickt Bundestrainer Gino Smits auf das anstehende Turnier.

Im Anschluss an das Turnier reist das Team für fünf Trainingseinheiten ins Trainingslager nach Malente. "Wir machen diesen Lehrgang bewusst, weil wir gespürt haben, dass eine Nachbereitung vielleicht noch wichtiger ist als eine Vorbereitung. So können wir die Erkenntnisse, die wir aus den Spielen in Lübeck gewinnen, mitnehmen und den Mädels Hausaufgaben im athletischen und taktischen Bereich mitgeben. Daran können sie bis zur WM im Verein individuell arbeiten", erklärt Smits.

Die Maßnahmen in Lübeck und Malente sind die vorletzten Meilensteine auf dem Weg zur vom 14. bis 25. August stattfindenden U18-Weltmeisterschaft in China. Darauf folgt dreieinhalb Wochen später nur noch ein Lehrgang mit zwei Länderspielen in Ungarn. "Ich hoffe, dass wir beim Nations Cup vernünftige Ergebnisse erzielen, sodass wir mit Selbstvertrauen und einem positiven Gefühl in die Spiele gegen Ungarn gehen können", so Smits weiter.

kli

Spielplan der weiblichen U18 beim Nations Cup

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Do., 27.06. 18.30 Uhr Schweiz Deutschland Fr., 28.06. 18.30 Uhr Polen Schweiz Fr., 28.06. 20.30 Uhr Deutschland Dänemark Sa., 29.06. 14.30 Uhr Dänemark Schweiz Sa., 29.06. 16.30 Uhr Deutschland Polen So., 30.06. 10.00 Uhr Polen Dänemark

Deutschlands Kader für den Nations Cup