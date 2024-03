Weibliche U18 schließt Doppeltest siegreich ab

26:23-Erfolg: Mit einer starken Abwehr bezwingt das Team von Gino Smits die Auswahl Dänemarks.

25 Gegentore waren es am Mittwoch, zwei weniger am Donnerstag: Nicht nur deshalb war U18-Bundestrainer Gino Smits zufrieden mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft im zweiten Teil des Doppeltests gegen Dänemark. Anhand eines Video-Studiums wurde der Mannschaft die Verbesserungspotenziale aus dem 25:25 in Harrislee am Tag zuvor aufgezeigt. Die Umsetzung auf der Platte gelang sehr gut. "Die Spielerinnen haben das sehr schnell aufgenommen", freute sich Smits nach dem 26:23 (12:13)-Sieg gegen den nördlichen Nachbarn.

Die DHB-Auswahl begann diesmal mit einer 6:0-Abwehr, gegen die sich Dänemark beim Abschluss schwer tat. Auch, weil diese in Kombination mit den beiden Torhüterinnen Lina Steinecke und Lena Lindemann eine starke Einheit bildete. Als wichtigen Arbeitsbereich für die weiteren Maßnahmen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in China im August machte Smits den Angriff aus. "Wir tun uns noch schwer, unseren Rhythmus zu finden. Insgesamt verwarfen wir zu viele Bälle und hatten zu viele technische Fehler."

Aus diesem Grund führte der Gastgeber zur Pause auch noch mit 13:12. Blocks, Paraden, Steals und viele gewonnene Zweikämpfe prägten das deutsche Abwehrspiel in der zweiten Halbzeit. So kam man schnell in Tempogegenstöße und zu Torerfolgen. Die Smits-Sieben ging mit drei Toren in Führung und hielt auch den dänischen Versuchen wieder aufzuschließen Stand. Als Deutschland in der 57. Minute mit fünf Treffern die Nase vorn hatte, gab es am Sieg nichts mehr zu rütteln.

Deutschland: Steinecke, Lindemann - Sperling (1), Walther (3), Werle (2), Christiansen (3), Rohr (2), Heimann (2), Mertens (4), Bornhardt (1), Kern (3), Homann, Klocke, Rötzel, Tucholke, Ott (5)