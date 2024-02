Weibliche U18 des DHB mit Remis gegen Dänemark

Der erste Teil des Testspiel-Doppelpacks gegen Dänemark ist für die weibliche U18-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes erfolgreich verlaufen. Vor 514 Zuschauern in Harrislee kam der Nachwuchs aus Deutschland zu einem 25:25 (13:11).

Der erste Teil des Testspiel-Doppelpacks ist für die weibliche U18-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes mit einem 25:25 (13:11) erfolgreich verlaufen. Im Duell zwischen dem U17-EM-Dritten von 2023 Deutschland und dem Silbermedaillen-Gewinner Dänemark sahen 514 Zuschauer in Harrislee zwei sich auf Augenhöhe begegnende Mannschaften. "Wir haben heute einiges ausprobiert. Solche Spiele gegen starke Gegner bringen die Mädels weiter", sagte U18-Bundestrainer Gino Smits.

Gegen den groß gewachsenen dänischen Rückraum funktionierte die 5:1-Abwehr in den ersten Minuten gut. Weil Dänemark Probleme hatte, sich auf diese Deckungsvariante einzustellen, kam die Smits-Sieben zu Ballgewinnen, Gegenstößen und einer schnellen 3:0-Führung. Der EM-Zweite fand in den Minuten danach besser die Lücken, suchte häufig über Außen den Abschluss und beim 4:5 geriet Deutschland erstmals in Rückstand.

Parallel dazu hakte im Positionsangriff der DHB-Motor, der ab der zwanzigsten Minute aber wieder besser ins Rollen kam. Als beim Gastgeber nicht mehr die mittlere, sondern die halblinke Deckungsspielerin ihre Rolle offensiver interpretierte, machten sich bei Dänemark erneut die anfänglichen Schwierigkeiten bemerkbar. Deutschland holte sich mehr Sicherheit und ging mit einer 13:11-Führung in die Halbzeitpause.

Die war nach Wiederbeginn schnell dahin - und nicht nur das. Die Gäste starteten besser in den zweiten Durchgang und stellten mit einem 5:0-Lauf auf ein 13:16 auf der Anzeigetafel. Trainer Smits, der viel wechselte, um Eindrücke vom gesamten Kader zu gewinnen, vertraute den Qualitäten seines Teams, verzichtete auf eine Auszeit und sollte Recht behalten.

Deutschland kommt auf

Lena Lindemann knüpfte im Tor nahtlos an die guten Leistungen von Lina Steinecke an und Kim Ott egalisierte das Ergebnis in der 47. Minute zum umjubelten 19:19. Besonders viel Applaus heimste Lotta Christiansen ein, der Lokalmatador vom Handewitter SV. "Sie hat ihre Sache im Angriff in den letzten 20 Minuten gut gemacht", lobte auch Bundestrainer Gino Smits.

Die Partie blieb offen: Nachdem Dänemark von Linksaußen einen von wenigen Würfen vorbeigesetzt hatte (57.), holte die wurfgewaltige Kim Ott vom Thüringer HC die erstmalige Führung in der zweiten Halbzeit zurück (24:23). Durch Frida Homanns 25:24 ging Smits‘ Team mit einem knappen Vorsprung in die letzte Minute. Dänemark glich per Siebenmeter aus, und weil der finale Kempa-Trick, den Trainer Smits in der Auszeit zuvor angesagt hatte, in der Schlusssekunde nicht funktionierte, blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

"Wir hatten heute eine etwas schwankende Leistung und man hat gesehen, dass uns etwas der Rhythmus fehlt. Insgesamt war das ein ordentlicher Schritt auf dem Weg hin zur Weltmeisterschaft", resümierte U18-Bundestrainer Gino Smits nach dem 25:25 gegen Dänemark. Am Donnerstag kommt es zum "Rückspiel" in Skaerbaek.

Deutschland: Lina Steinecke, Lena Lindemann; Malu Sperling, Jana Walther (2), Lilli Frey (1), Lotta Christiansen (1), Chiara Lavinia Rohr (1), Frida Heimann (2), Elies Mertens (1), Aylin Bornhardt (2), Marleen Kern (3), Lena Berens (1), Kaya Homann (1), Laura Sophie Klocke (4), Marlene Tucholke (3/1), Kim Ott (3).