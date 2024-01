Wehrlein-Sieg beim Formel-E-Auftakt

Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein hat seine Titelambitionen in der Elektro-Rennserie Formel E mit dem Sieg beim Saisonauftakt unterstrichen.

Der 29 Jahre alte Porsche-Pilot triumphierte auf der verkürzten Grand-Prix-Strecke in Mexiko-Stadt von der Pole Position, der zweite deutsche Starter Maximilian Günther (Oberstdorf/Maserati) wurde Vierter.

"Ich denke, wir haben eine sehr gute Chance", sagte Wehrlein, im vergangenen Jahr Meisterschaftsvierter, vor dem Rennwochenende in Mexiko: "Wir haben in der letzten Saison lange Zeit geführt, nur nicht dann, als es wirklich zählte."

Am Samstag dominierte der frühere DTM-Champion. Wehrlein holte sich Startplatz eins und ließ sich auch von einer turbulenten Frühphase des Rennens mit Unfällen und Safety-Car-Phasen nicht aus der Ruhe bringen.

Der Kalender umfasst in diesem Jahr 16 Rennen verteilt auf zehn Stationen. Eines der Doppel-Events der zehnten Saison steigt in Berlin erneut auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof, am 11. und 12. Mai wird dort auf einer neuen Streckenvariante gefahren.