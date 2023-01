Wehrlein feiert Doppelsieg in Saudi-Arabien

Pascal Wehrlein hat beide Formel-E-Rennen auf dem Stadtkurs von Diriyya gewonnen und damit die Gesamtführung der Elektrorennserie übernommen.

Seit gut vier Jahren ist Pascal Wehrlein schon in der Formel E unterwegs, doch so etwas hatte er noch nie erlebt. "Dieses Wochenende werde ich nie vergessen", sagte der Porsche-Pilot nach seinem Doppelsieg in Saudi-Arabien. "Ein unglaublicher Erfolg" sei das gewesen - und zumindest in Deutschland kannte man so etwas in der Tat noch nicht.

Denn mit seinen beiden Siegen am Freitag und Samstag auf dem Stadtkurs von Diriyya hat Wehrlein die Meisterschaftsführung übernommen und sich zum ersten großen Titelanwärter der noch jungen Saison aufgeschwungen. Dem Gesamtsieg in der Elektrorennserie ist in acht Jahren bislang kein deutscher Pilot auch nur nahe gekommen - Wehrlein und Porsche könnten das ändern.

Zum Saisonauftakt in Mexiko holte der frühere Formel-1-Pilot Rang zwei hinter Jake Dennis (Andretti), vor den Toren Riads gewann er nun beide Rennen vor dem Briten. In der Gesamtwertung liegt Wehrlein (68 Punkte) sechs Zähler vor Dennis.

Auch Rene Rast landet auf dem Podium in Saudi-Arabien

Die ersten Rennen mit der neuen, schnelleren Fahrzeuggeneration liefen beinahe perfekt für den Südschwaben, die Kräfteverhältnisse könnten sich im Laufe des Jahres aber noch ändern: Für alle Teams ist das Reglement Neuland, jeder Rennstall dürfte Entwicklungspotenzial haben. Bereits von Freitag auf Samstag, so Wehrlein, hatten die Konkurrenten aufgeholt: "Das bedeutet, dass auch wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen dürfen."

Auch Rene Rast darf auch eine starke Saison hoffen, der Routinier kommt immer besser in Schwung. Der frühere DTM-Champion aus Minden holte am Samstag als Dritter sein erstes Podest für McLaren und kletterte auf Gesamtrang sechs (26 Punkte).

Das nächste Straßenrennen der Elektroserie steigt am 11. Februar in Indien. Insgesamt umfasst die Formel E in diesem Jahr 16 Rennen, am 22. und 23. April macht sie Station auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof in Berlin.