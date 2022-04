Wehrle übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrates der DFB GmbH & Co KG

Alexander Wehrle ist erster Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH & Co KG. Auf der Sitzung des DFB-Präsidiums am Freitag wurde der 47-Jährige einstimmig für zwei Jahre an die Spitze des Aufsichtsrats berufen.

"Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe": Alexander Wehrle. IMAGO/Pressefoto Baumann