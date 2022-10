Wehrle, Trainersuche, Absagen: Mislintats Rundumschlag

Der VfB Stuttgart fährt den ersten Saisonsieg ein. Sven Mislintat räumt mit medial kolportierten Absagen diverser Coaches auf und will von Dissonanzen mit Vorstandschef Alexander Wehrle nichts wissen.

Sven Mislintat war mehr als gelöst. Nachvollziehbar angesichts des ersten Saisonsiegs, auf den der VfB bis zum zehnten Spieltag warten musste. Diese Durstrecke hatte Pellegrino Matarazzo den Trainerjob gekostet, Mislintat, der von einer "maximal schwierigen Entscheidung" sprach, vielleicht ein paar Tränen, in jedem Fall aber sentimentale Momente, weil zwischen Coach und Sportdirektor kein Blatt passte. Und so manchen Stuttgarter Fan kosten die Folgen dieser Trennung ziemlich viele Nerven. Weil es muss ja auch einen Nachfolger geben, und dieses Thema belastet die schwäbische Seele zusehends. Ein dauerhafter Verbleib der am Samstag mit 4:1 gegen den VfL Bochum siegreichen Interimslösung Michael Wimmer gilt inzwischen als ausgeschlossen.

Nerven kostet das Casting die Fans, weil es nicht schnell genug geht in mancherlei Augen und weil medial viele Namen fallen. Zu viele, findet Mislintat, der zwar nicht zu dem ausholte, was man eine Medienschelte im Stile eines omnipräsenten TV-Philosophen nennen würde, aber doch deutlich wurde: "Nehmt das bitte nicht als zu heftige Kritik. Aber was für ein Name-Dropping da am Ende des Tages stattfand …" Der Sportchef sprach bei seinem Rundumschlag davon, dass lediglich einer der genannten Namen es in den engeren Kandidatenkreis geschafft habe.

Ist es eine Absage, wenn es kein Angebot, ja nicht einmal konkrete Gespräche gab?

Ob es sich dabei um Sebastian Hoeneß handelt oder nicht, wollte der 49-Jährige nicht kommentieren. Am Donnerstagabend jedenfalls, das ist sicher, wurde den Schwaben aus dem Hoeneß-Lager kommuniziert, dass der ehemalige Trainer der TSG Hoffenheim nicht für den Job auf der Cannstatter Bank zur Verfügung stehe. Was Mislintat und auch Vorstandschef Alexander Wehrle, die die Suche gemeinsam mit Berater Sami Khedira und Sportkoordinator Markus Rüdt vorantreiben, wurmt: dass medial von Absagen die Rede ist.

Man kann diesen Ärger nachvollziehen, denn eine Trainersuche läuft ja nicht nach dem Motto: "Hallo, hier Mislintat, Lust auf den VfB-Job?" "Sorry, nein danke." "Ok, rufe ich den nächsten an." Nein, so ein Casting ist schon vielschichtiger. Da geht es um Profile und Spielstile, bei einem Traditionsklub auch um Innen- und Außenwirkung. Und letztlich um generelle Verfügbarkeit. Dass dann beispielsweise zunächst, vielleicht auch über Dritte, bei einem Zsolt Löw, der definitiv Thema war, vorgefühlt wird, ist branchenüblich. Der Ungar aber fühlt sich mit seiner Familie wohl in London. Ist es dann eine Absage, wenn es kein Angebot, ja nicht einmal konkrete Gespräche gab? Das ist ein wenig so wie die Frage nach Henne und Ei.

Hütter und Toppmöller kursierten intern, direkten Kontakt gab es nicht

Der Name Adi Hütter etwa kursierte definitiv intern, direkten Kontakt gab es nicht. Bei Dino Toppmöller, den der Boulevard ebenso absagen ließ, war es nach kicker-Informationen ähnlich. Am ebenfalls gehandelten Domenico Tedesco war noch weniger dran. Nicht weil man die Arbeit des 37-Jährigen beim VfB nicht schätzen würde, sondern weil frühzeitig klar war, dass Tedesco andere Ziele im Sinn hat. Auch das wurde dann als Absage interpretiert. Irgendwann, als plötzlich auch noch der in Stuttgart nach wie vor geschätzte Hannes Wolf auftauchte, erweckte das in der Tat den Eindruck dessen, was Mislintat als "Name-Dropping" bezeichnet.

Doch ist nicht die nun fast einwöchige Vakanz Beleg für die Probleme der Stuttgarter Trainersuche? Nein, findet Mislintat. Das Quartett habe erst nach Matarazzos Entlassung am Montagabend "angefangen, eine Shortlist, die wir vielleicht schon im Kopf hatten, abzuarbeiten". Alles andere wäre moralisch in den Augen des Ex-Dortmunders falsch gegenüber dem Italo-Amerikaner gewesen. Von einem ebenfalls kolportierten Zerwürfnis in der Frage nach der Ausrichtung des Neuen mit Wehrle will Mislintat nichts wissen. Wehrle selbst hatte bereits am Freitagabend via kicker Berichte dementiert, wonach er bereits mit einem potenziellen Mislintat-Nachfolger Kontakt aufgenommen habe.

Nun muss man nicht meinen, dass zwischen Wehrle und Mislintat immer eitel Sonnenschein herrschte. So war es gewiss nicht, gerade rund um die Vorstellung der Berater Khedira und Philipp Lahm zerbrach Porzellan. Dass auch die Zusammenstellung des Kaders Diskussionsstoff liefert, sollte angesichts eines nun seit 14 Monaten währenden Abstiegskampfes keiner weiteren Erklärung bedürfen. Lägen sich Sportchef und Vorstandsboss in Dauerschleife schunkelnd auf dem Wasen in den Armen, wäre das angesichts dieser Misere wenig professionell. Dennoch unterstreicht Mislintat: "Es gibt keine Dissonanzen." Dafür aber vielleicht schon in den nächsten 48 Stunden einen neuen VfB-Trainer.

Benni Hofmann