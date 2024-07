Wehrle sieht "gute Chancen" bei Undav

Alexander Wehrle ist guter Dinge, dass Deniz Undav (27) weiter für den VfB Stuttgart spielt und dauerhaft von Brighton verpflichtet werden kann. "Wir haben bei ihm gute Chancen", sagte der Vorstandschef am Mittwoch dem Nachrichtenportal "BW24". Zwar könne es "am Ende auch eine Frage der Zeit werden, irgendwann müssen wir vielleicht auch sagen: bis hierhin und nicht weiter. Dieser Zeitpunkt ist aber noch nicht gekommen." Undav, der unbedingt bleiben will, habe nicht nur eine Top-Quote, sondern sei auch wichtig für die Kabine. "Deshalb sind wir auch bereit, einen Transfer mit diesem für unsere Verhältnisse sehr großen finanziellen Volumen zu realisieren."