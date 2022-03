Wehrle nimmt am 12. März Abschied vom 1. FC Köln

Dass Alexander Wehrle in diesem Frühjahr zum VfB Stuttgart wechseln wird, stand bereits fest: Nun hat der 1. FC Köln auch den Fahrplan für den Abschied seines langjährigen Geschäftsführers veröffentlicht.

Demnach wird der 12. März 2022 der letzte Arbeitstag für Alexander Wehrle als Geschäftsführer des 1. FC Köln sein. Offiziell wird sein Vertrag dann zum 20. März auslaufen. Dies teilten die Geißböcke am Mittwochvormittag mit.

Bis zum 12. März stehen für Wehrle als FC-Repräsentant noch zwei wichtige Termine an: Gemeinsam mit dem zukünftigen kaufmännischen Geschäftsführer Philipp Türoff wird Wehrle am 8. März an der digitalen Vollversammlung der DFL teilnehmen. Am 11. März steht dann der DFB-Bundestag an.

Wehrle übernahm im Januar 2013 den Posten als Geschäftsführer bei den Geißböcken. Selbst steht ihm ein emotionaler Abschied nach gut neun Jahren bevor: "Ich kann mit gutem Gewissen und dem Gefühl gehen, dass ich einen FC hinterlasse, der wirtschaftlich, strukturell und sportlich stabil aufgestellt ist. Es war mir eine Ehre, für den 1. FC Köln zu arbeiten und ich wünsche Mannschaft, Trainerteam, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Gremien sowie allen FC-Fans nur das Beste - außer natürlich weitere Punkte gegen den VfB Stuttgart", wird Wehrle auf der FC-Website zitiert.

Wehrle wird im Laufe des Aprils sein Amt als Vorstandsvorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG antreten. Einen genauen Termin für den Einstieg Wehrles haben die Schwaben noch nicht kommuniziert.

Ein Stück von mir bleibt sicher hier. Danke, FC. Danke, Köln. Tschüssle. Alexander Wehrle

"Wir möchten Alexander Wehrle einen sehr wertschätzenden Abschied ermöglichen", kündigte FC-Präsident Wolf Werner an. Werner lobte besonders die Leistungen Wehrles bei der Übergabe der Amtsgeschäfte an Türoff, der im Januar 2022 zum FC gestoßen war. "Er hat seine große Professionalität, mit der er den 1. FC Köln in den vergangenen Jahren geprägt hat, auch in dieser Phase unter Beweis gestellt. Er hat die Übergabe sehr gut organisiert."