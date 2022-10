Wehrle, Mislintat & Co.: Von Millionenverkäufen und Millionenetats

Beim VfB Stuttgart brodelt es. Mal wieder. Heiß diskutiertes Thema diesmal: Haben sich die Macher aufgrund der bis in die Winterpause aufgeschobenen Entscheidung in der Causa Sven Mislintat selbst blockiert in der Trainerfrage? Eine Analyse.

Ein bisschen Fantasie gehört ja schon dazu, sich vorzustellen, wie die Gespräche mit den Kandidaten abliefen, die die Schwaben als Nachfolger für den freigestellten Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo auserkoren haben. Namentlich Jess Thorup, vereinslos, Alfred Schreuder, unter Vertrag bei Ajax Amsterdam, und "Mindestens-bis-zur-Winterpause"-Lösung Michael Wimmer. Was antwortet etwa Mislintat, Vertrag bis Sommer 2023, auf die mögliche Frage seines Gegenübers, wie lange er noch Sportdirektor bleibe? Andererseits: Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle, der die Verhandlungen Seit' an Seit' mit Mislintat führt, könnte dann zurecht darauf verweisen, dass sein Arbeitspapier bis 2026 datiert ist.

Merkwürdige Präsentation von Khedira, Lahm und Gentner

Nichtsdestotrotz, die Situation wirkt seltsam. Spätestens mit der kommunikativ merkwürdigen Präsentation von Sami Khedira und Philipp Lahm als Berater des Vorstands, bei der auch die Anstellung Christian Gentners zum Leiter der Lizenzspielerabteilung ab 1. Januar besiegelt wurde, sollte auch dem größten Optimisten klar gewesen sein: Das Verhältnis zwischen Wehrle und Mislintat ist ausbaufähig. Wenngleich im Nachgang beide betonten, die Differenzen ausgeräumt zu haben. Die Gespräche über eine Verlängerung von Mislintats Kontrakt werde man in der langen Winterpause finalisieren, hieß es damals. Nur kam nun eine Trainerentlassung dazwischen und die Frage: Was muss zuerst passieren? Neuer Trainer oder Klärung der Frage Mislintat? Derzeit sieht es so aus, als würde die Causa Coach zuvor entschieden.

Neben Laufzeit und Gehalt bieten zwei Punkte Diskussionsstoff

Denn die andere Debatte ist enorm komplex. Neben Laufzeit und Gehalt bieten in der Sportdirektorensache zwei Punkte Diskussionsstoff. Da spielen von Klubseite Themen eine Rolle wie die Schutzklausel, die den 49-Jährigen unter bestimmten Vorzeichen zu einer einseitigen Kündigung befähigen soll. In der Bundesliga ein unüblicher Vertragspassus. Da spielen von Mislintats Seite Fragen nach Budgets und Transferstrategien eine Rolle. Nachvollziehbar. Der VfB hat von der letzten Meisterschaft im Jahr 2007 an einen sportlichen wie finanziellen Niedergang erlebt. Im Prinzip ging es nur zweimal kurz bergauf. Das war, als man am Boden lag, als es kaum mehr tiefer hätte gehen können.

Anteilsverkauf brachte 40 Millionen Euro

Zunächst nach dem Abstieg 2016, dem der Wiederaufstieg 2017 folgte inklusive Ausgliederung und Anteilsverkauf, der mehr als 40 Millionen Euro von der Daimler AG in die Kassen spülte. Nur: Das damalige Konzept, nicht blind in neue Stars zu investieren, sondern in Infrastruktur und die Jugend, konterkarierte die vom damaligen Präsidenten Wolfgang Dietrich augenscheinlich goutierte, darauffolgende Einkaufspolitik, speziell im Sommer 2018. Darüber hinaus kann ein Abstieg auch immer dazu dienen, Gehaltsstrukturen zu konsolidieren. Die Tatsache aber, dass der VfB im Finanzjahr 2018 schon wieder Liga-Siebter war beim Personalaufwand, spricht eher für das Gegenteil. Unter Ex-Sportvorstand Michael Reschke stand als Wiederaufsteiger zunächst ein starker siebter Rang zu Buche. Dann flossen plötzlich für den VfB vergleichsweise hohe Transfersummen bis in den zweistelligen Millionenbereich.

VfB hatte in der 2. Liga das üppigste Personalbudget

Mislintat als Reschkes Nachfolger, wenngleich nicht in der Vorstandsrolle, hatte darunter zu leiden nach dem neuerlichen Abstieg. Dennoch hatte der VfB in der 2. Liga das mit Abstand üppigste Personalbudget. Fakt ist: Unter dem ehemaligen Dortmunder gelangen Wiederaufstieg und eine gute Bundesligasaison, die auf Platz neun endete. Das war die zweite, positive Phase, deren Gesicht auch Ex-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger ist. Nur: Von Dauer geprägt war auch diese nicht. In der Saison 2021/22 rettete sich Stuttgart in buchstäblich letzter Sekunde und in der laufenden Spielzeit steht wieder Abstiegskampf auf dem Speiseplan.

Für 2020/21 lässt sich sagen: Der VfB hat als Neunter oberhalb der Erwartungen abgeschnitten, während man beim Personalaufwand im Ligavergleich auf Platz elf landete. Die Betrachtungsweise für 2021/22 fällt schwieriger aus, da die DFL die Finanzkennzahlen erst mit einem Jahr Verzögerung publiziert. Doch wenn die Bad Cannstatter keinen dramatischen Einbruch bei den Gehältern erlitten haben, dürften sie hier nach wie vor im gesicherten Mittelfeld rangieren. Jedenfalls besser als Platz 15, der in der sportlichen Tabelle am Ende zu Buche stand. Alleine am Verhältnis Finanztableau vs. sportliches Abschneiden Mislintats Arbeit zu beurteilen, wäre jedoch zu eindimensional. Eine Gehaltsstruktur entsteht schließlich nicht innerhalb einer Saison, sie basiert auf einer längerfristigen (Fehl-)Entwicklung.

VfB erzielte hohe Überschüsse mit Pavard, Gonzalez und Co.

Zumal neben dem Gradmesser Personalaufwand auch Transferbudgets eine Rolle spielen. Die Schwaben, soviel steht fest, haben in den vergangenen Spielzeiten hohe Überschüsse erzielt, vielleicht die höchsten in der Bundesliga. Das liegt an Verkaufsschlagern wie Sasa Kalajdzic (für 18 Millionen Euro zu den Wolverhampton Wanderers), Orel Mangala (für 13 Mio. zu Nottingham Forest), Nicolas Gonzalez (für 23,5 Mio. zur AC Florenz), Gregor Kobel (für 15 Mio. zu Borussia Dortmund), Benjamin Pavard (für 35 Mio. zum FC Bayern), Ozan Kabak (für 15 Mio. zum FC Schalke 04), Santiago Ascacibar (für 10 Mio. zu Hertha BSC) oder Timo Baumgartl (für 10 Mio. zur PSV Eindhoven). Allerdings wäre es auch hier zu simpel, alleine Mislintat, unter dem diese hohen Einnahmen entstanden, für das Transferplus verantwortlich zu machen.

Welche Rolle Reschke und Schindelmeiser spielten

Kabak, Gonzalez und Ascacibar hatte Reschke verpflichtet. Genauso wie Borna Sosa, einen weiteren potenziellen Verkaufsschlager, was in Reschkes Stuttgarter Gesamtbilanz als Positivum zu verbuchen ist. Pavard und Mangala waren noch unter Reschkes Vorgänger Jan Schindelmeiser gekommen. Baumgartl entstammt der eigenen Jugend. Nüchtern betrachtet hat Mislintat "nur" Kalajdzic und Kobel nach Bad Cannstatt gelotst, genauso Silas, der ebenso das Potenzial hat, einen zweistelligen Millionenbetrag einzuspielen.

Mindestens die Hälfte aller Bundesligisten lebt nun einmal davon, ein Transferplus zu erzielen. Dass der VfB mittlerweile zu dieser Hälfte gehört, hat er Fehlern aus der Vergangenheit zu verdanken. Dafür, auch das ist Teil der Wahrheit, können weder Mislintat noch Wehrle etwas, die nun in der Sportdirektoren- wie in der Trainerfrage am Zug sind.