Wehrle lässt Zukunft von Mislintat und Matarazzo offen

Ausgerechnet gegen Ex-Klub Köln kämpft Alexander Wehrles VfB Stuttgart am Samstag um den Klassenerhalt. Wie es in der neuen Saison in der sportlichen Führung weitergeht, lässt der Vorstandsvorsitzende offen.

Seit 52 Tagen ist Wehrle mittlerweile als Nachfolger von Thomas Hitzlsperger im Amt und in dieser Zeit tief in die Abläufe, Aufgaben und Herausforderungen, die den Traditionsklub beschäftigen, eingetaucht.

Der 47-Jährige hat nach eigener Aussage dabei viele Erkenntnisse gewonnen. In zwei Bereichen muss und will sich Wehrle allerdings gedulden: Die Frage nach der Klassenzugehörigkeit des VfB wird am Samstag oder gar erst in einer folgenden Relegation beantwortet. Die Frage nach der Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat und Trainer Pellegrino Matarazzo soll sich nach einer gemeinsamen Saisonanalyse klären.

Ausgangslage des VfB "viel, viel besser"

"Unser Fokus liegt jetzt erst einmal darauf, die Klasse zu sichern", sagt Wehrle, der großen Optimismus verbreitet. "Ich freue mich auf das Spiel. Wir haben die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Köln und der Unterstützung der Dortmunder, die Klasse zu halten. Das war vor dem vergangenen Spieltag nicht möglich. Von daher ist die Ausgangssituation besser; viel, viel besser sogar, als vor Wochen, als wir vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hatten."

Sollte die auf dem 15. Tabellenplatz liegende Hertha aus Berlin in Dortmund verlieren und der VfB gewinnen, würden sich die Schwaben sogar direkt retten. Direkt absteigen wäre nur möglich, wenn Stuttgart verliert, Bielefeld gewinnt und dazu obendrein die um sieben Tore schlechtere Tordifferenz aufholt.

Ungeachtet des Abschneidens wird es laut Werle nach Saisonende eine gemeinsame Analyse der Spielzeit geben. "Völlig unabhängig davon, ob wir die Klasse halten oder nicht, ist es völlig normal, dass man sich zusammensetzt und die Saison analysiert" erklärt der Vorstandsboss der VfB AG. "Aus der Analyse werden wir Erkenntnisse ziehen."

Termin für die Saisonanalyse steht schon fest

Ob positiver oder negativer Natur ändere nicht grundsätzlich etwas am weiteren Vorgehen. "Wir setzen uns nach der Saison zusammen, haben auch schon Termine dafür vereinbart, und werden gemeinschaftlich besprechen, was wir für die neue Saison entsprechend anders machen werden. Das ist ganz klar zwischen uns dreien so besprochen."

Dass dies Interpretationen zulässt, die die Zukunft von Sportdirektor und Trainer infrage stellen, will Wehrle vermeiden, kann dies aber auch nicht vollumfänglich. "Das Positive ist doch erst einmal: Beide haben laufende Verträge, die nicht zum 30. Juni 2022 enden", meint der AG-Chef abfedernd. "Es ist nicht so, dass es, sollten wir wirklich absteigen, weder Rino noch Sven noch Alex Wehrle geben wird. Wir schauen uns alles in Ruhe an und entscheiden gemeinschaftlich, wie wir in die neue Saison gehen."