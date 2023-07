Wehrle kündigt Entscheidung bei Haupt- und Trikotsponsor an

In der Vorbereitung tritt der VfB Stuttgart ohne Haupt- und Trikotsponsor auf der Brust an. Wie Vorstandsboss Alexander Wehrle am Mittwoch am Rande der Stiftungsgründung "Brustring der Herzen" erklärt, soll bis zum Anpfiff in die neue Spielzeit die Entscheidung stehen.

Neue Stiftung - und bald auch ein neuer Haupt- und Trikotsponsor: Alexander Wehrle am Mittwoch in Stuttgart. IMAGO/Pressefoto Baumann