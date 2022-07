Wehrle: Baldige Gespräche zu Mislintats Zukunft

Beim Besuch des Stuttgarter Trainingslagers stellt VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle klar: Es wird keinen externen Sportvorstand geben. Favorit für die interne Lösung scheint Sven Mislintat zu sein. Mit dem Sportdirektor soll nach Ende der Transferperiode über dessen Zukunft gesprochen werden.

Aus Stuttgarts Trainingslager in Weiler berichtet George Moissidis

Zum Ende der Stuttgarter Vorbereitungswoche in Weiler im Allgäu ist neben Klubpräsident und Aufsichtsratschef Claus Vogt auch der Vorstandsvorsitzende zur Mannschaft gestoßen und hat einen Einblick gegeben, wie es in der sportlichen Führung künftig weitergehen soll. Vor allem die Frage nach der Besetzung des Sportvorstandspostens und diesbezüglich die Rolle und Position von Sportdirektor Sven Mislintat in diesen Gedankenspielen beschäftigt das Stuttgarter Umfeld seit Wochen. Eine Antwort darauf wird in naher Zukunft fallen. Vorher soll aber die gerade laufende Sommer-Wechselphase erfolgreich über die Bühne gebracht werden, die der Vorstandsboss als eine durchaus herausfordernde betrachtet.

Wehrle zu Transfers: "Das zeigt, dass wir handlungsfähig sind"

Man sei, anders als es öffentlich vielleicht wahrgenommen wird, mit den Festverpflichtungen der Leihspieler Konstantinos Mavropanos (von Arsenal) und Hiroki Ito (Jubilo Iwata) bereits frühzeitig nach Ende der vergangenen Spielzeit erfolgreich tätig gewesen. Dazu kamen mit Josh Vagnoman (HSV) und Juan José Perea (PAS Ioannina) jüngst zwei ganz neue Gesichter dazu. "Das zeigt, dass wir handlungsfähig sind", erklärt Wehrle, der damit immer wieder auftauchenden Behauptungen, der VfB müsse erst einmal verkaufen, um kaufen zu können, widerspricht.

Allerdings gibt es auch genügend weitere offene Personalfragen. Zum Beispiel, wer den momentan über 30 Spieler zählenden Kader verlässt beziehungsweise verlassen muss. Gerade aus der Kollekte Sasa Kalajdzic, Borna Sosa und Orel Mangala, die seit Wochen auf dem Markt gehandelt werden. Wenn sich keiner der drei Führungskräfte verändert, sei dies für den AG-Chef auch kein Problem. "Dann werden wir eine Supermannschaft haben", so Wehrle, für den es nach Ende der Wechselfrist am 1. September mit anderen, wichtigen Personalgesprächen weitergeht.

Mislintat scheint der Favorit auf den Posten des Sportvorstands zu sein

Der Vertrag von Kaderplaner Mislintat läuft aus und ist ein immer wieder hochkochendes Thema in und um Stuttgart herum. So, wie es scheint, könnte der 49-Jährige demnächst den Posten des Sportvorstand bekleiden. Eine externe Lösung, die zum Ende der vergangenen Saison noch im Raum stand, ist erst einmal vom Tisch. Allerdings will sich Wehrle, der aktuell diesen Posten neben seiner Hauptrolle als Vorstandsvorsitzender innehat, nicht in die Karten schauen lassen, welche Konstellation er favorisiert. Klar sei nur: "Wir werden auf keinen Fall einen externen Sportvorstand implementieren. Das habe ich dem Aufsichtsrat so empfohlen. Der sieht das genauso wie ich."

Neben den Umbaumaßnahmen innerhalb der Mannschaft, in der sportlichen Führung und den im Moment laufenden Modernisierung der Mercedes-Benz-Arena, die für die EM 2024 aufgehübscht wird, wurden auch noch Veränderungen auf dem Klubgelände ab- und beschlossen. Im Schlienzstadion wurde jüngst ein Hybridrasen verlegt, ab November soll an der Mercedesstraße eine neue Halle entstehen, die die bisher in Containern beheimateten Krafträume der Profis ersetzen wird.